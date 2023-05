Režisér Ivety prozradil, nad čím s Arturem vymýšleli scénář: Nezvyklý koníček!

Zdroj: TV Nova

Není tomu dlouho, co proběhla slavnostní projekce druhé části minisérie o Ivetě Bartošové. Autor scénáře a režisér Michal Samir přiznal, že celou dobu projednával své dílo se synem zesnulé hvězdy, Arturem Štaidlem.

Zatímco v první sérii se děj zaměřuje na začátky kariéry Ivety Bartošové, pokračování minisérie mapuje druhou část života zpěvačky, kdy se jí sice podaří dostat na vrchol, vytouženého štěstí se ale nedočká.

"Já mám pocit, že si Iveta mezi první a druhou řadou prohodila svoje vlastnosti. V první sérii byla zasněná, něco očekávala a uvnitř ní to vřelo a chtěla dopředu a toužila a teď je to naopak. V druhé, zlaté sérii, naopak touží, vře, chce a je to vidět. A přesto uvnitř zůstává, jak my říkáme, děvčetem z Beskyd," sdělil režisér Michal Samir na premiéře svého díla.

Autor scénáře zároveň doplnil, že byl celou dobu v kontaktu s jediným synem hvězdy, Arturem Štaidlem a seriál s ním probíral, aby záběry byly pokud možno co nejvíce autentické.

S Arturem komunikujeme dál

Artur Štaidl s Michalem Samirem spolupracoval již během natáčení první řady a nejinak tomu bylo u pokračování úspěšného seriálu Iveta.

Se synem Ivety Bartošové se díky tomu dokonce spřátelil. Kvůli dílu se prý pravidelně schází a pokuřují vodní dýmku, jak se pochlubil Samir na slavnostní projekci.

"My s Arturem samozřejmě komunikujeme dál, chodíme spolu na vodní dýmku a hrajeme šachy. Nějakým způsobem spolu neustále řešíme, jak to pojmout, nebo jak to nepojmout. A ta spolupráce je stejná, jako vždycky byla," sdělil režisér, který s Arturem tráví čas nad nezvyklými koníčky. Šachy a vodní dýmka jsou přeci jen hobby starších lidí. Lze na tom vidět, že Artur je zkrátka velmi vyspělý a vyrovnaný mladík.

