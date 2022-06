Artur Štaidl je z minisérie Iveta nadšený: Z několika scén se mu až tajil dech

Zdroj: Profimedia

Syn zpěvačky Ivety Bartošové, Artur Štaidl, hrál ve vzniku nové minisérie Iveta tu největší roli. Bez jeho souhlasu by se totiž projekt dost možná vůbec nezačal natáčet. Poprvé byl z nápadu režiséra Michala Samira poněkud zaskočený, když se ale důkladně seznámil s jeho vizí, dal seriálu o své mamince zelenou. A své rozhodnutí si dnes rozhodně nevyčítá. Ze zpracování je totiž naprosto nadšený.

Artur Štaidl, syn zpěvačky Ivety Bartošové a hudebníka Ladislava Štaidla, se dlouhé roky vyhýbal pozornosti novinářů, neposkytoval žádné rozhovory a ve společnosti se prakticky neobjevoval. Nyní ale udělal velkou výjimku. Dorazil totiž na slavnostní premiéru minisérie s názvem Iveta, která pojednává o kariérních začátcích Ivety Bartošové, a kromě toho, že ochotně pózoval fotografům, otevřeně promluvil o tom, nakolik jej seriál o jeho mamince překvapil a dojal.

Jedna scéna mu vyrazila dech

Artur Štaidl chválil do nebes kromě zpracování příběhu o své matce i herecké obsazení, které podle něj bylo velmi přesné. Zcela nejvíce ho ale odzbrojila scéna, ve které se poprvé objevil jeho tatínek Ladislav Štaidl, jehož v minisérii ztvárnil hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý. „Věděl jsem, kdo bude hrát tátu, ale překvapilo mě, jakým způsobem vlastně ta maskérna zapracovala. Úplně mi to vyrazilo dech, když jsem poprvé viděl tátu,” usmíval se v rozhovoru pro TN.cz jediný syn Ivety Bartošové.

Tvůrcům vysmekl poklonu

Bez toho, aniž by Artur Štaidl s natáčením souhlasil, by zřejmě minisérie Iveta vůbec nevznikla. Syn zpěvačky byl zprvu z nápadu překvapený a úplně kladně jej nevnímal, když se ale sešel s režisérem Michalem Samirem, jeho obavy opadly. „K souhlasu k natáčení mě přesvědčilo několik věcí. Bylo mi sympatické, že za mnou režisér a scenárista Michal Samir přišel osobně, aby mi po letech svých rešerší osobně prezentoval svou představu, a přesto byl vše ochoten položit, pokud bych nesouhlasil,” prozradil Artur Štaidl v jednom z rozhovorů.

A po premiéře byl neskutečně vděčný za to, že vznik projektu odsouhlasil. „Už jsem věděl, o čem bude pojednávat. Nyní jsem spíš koukal, jak výborně to bylo natočené. Jsem za to hrozně šťastný a musím režisérovi Michalu Samirovi a celému týmu smeknout klobouk. Bylo to krásné,” prohlásil krátce poté, co minisérii zhlédnul.