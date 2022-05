Režisér minisérie Iveta promluvil o pokračování: Padla slova rovnou o třetí řadě

Zdroj: Profimedia

Nová minisérie Iveta, která mapuje kariérní začátky zpěvačky Ivety Bartošové, si teprve před nedávnem odbyla svou premiéru, už nyní ale její režisér Michal Samir promluvil o tom, zda se pracuje na pokračování. Dokonce o dost předběhl v čase a rozpovídal se rovnou o třetí, finální části seriálu, která by měla zachycovat poslední roky života Ivety Bartošové a s tím i spojené kauzy, které její osobu doprovázely.

Režisér Michal Samir, který stojí za novou minisérií Iveta o životě Ivety Bartošové, byl dávno před natáčením příběhem zpěvačky nesmírně fascinován. Právě to jej vedlo k tomu její osudy zfilmovat. Třídílný seriál, který se na platformě Voyo objevil, popisuje úplné začátky Ivety Bartošové a zaměřuje se na období, ve kterém se seznámila s Petrem Sepéšim, přičemž série končí jeho tragickým úmrtím pod koly vlaku. V životním příběhu Ivety Bartošové se toho ale stalo mnohonásobně víc, a to hlavně v pozdějších letech. Není proto divu, že se i fanoušci zajímají o to, zda je v plánu natočit pokračování.

Bavíme se o pokračování

Tvůrci minisérie Iveta už od začátku počítali s tím, že pravděpodobně nezůstane jen u jedné řady, ale osudy Ivety Bartošové v několika sériích odvyprávějí až do samotného konce. O tom ostatně svědčí i fakt, že se režisér Michal Samir sešel i s dalšími lidmi, kteří se v životě Ivety objevili až později.

„My se momentálně začínáme věnovat druhé sérii, ale nebudu lhát. Já mám ten příběh zmapovaný až do konce. A sešel jsem se i s lidmi, kteří by, teoreticky, v té třetí sérii, byli těmi, se kterými se Iveta stýká, a mám jejich souhlasy,” prozradil režisér v rozhovoru pro DVTV.

Josef Rychtář má své podmínky

Režisér Michal Samir se před natáčení sešel s několika lidmi, kteří v životě Ivety Bartošové hráli významnou roli. A jedním z nich byl i její druhý manžel Josef Rychtář. I ten dal tvůrcům svolení, aby jeho osobu v případné další sérii zakomponovali do děje. „Když za mnou přišli tvůrci filmu, předběžně jsme mluvili, že by mělo přijít pokračování až do toho tragického dne,” řekl Rychtář v rozhovoru pro Nový čas.

Měl ale několik podmínek. „Požádal jsem je, aby to bylo věrohodné, aby to Ivetce nějakým způsobem neublížilo. Aby to nebylo příliš bulvární, ale aby se snímek opíral o opravdové skutečnosti,” dodal vdovec po zpěvačce.