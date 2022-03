Míra Nosek: Během covidu jsem měl brigády, lidé mi stejně nadávali

Zdroj: Profimedia

Míra Nosek se v pořadu Limuzína Míry Hejdy rozpovídal o svých slavných rolích i o podobě s moderátorem Evropy 2 Tomášem Zástěrou. I přes řadu dalších filmů a projektů ho lidé vnímají jako toho gaye z Účastníků zájezdu. Během pandemie covidu 19 si vyzkoušel řadu manuálních prací.

Román pro ženy

Když natáčel téměř před dvaceti lety film Román pro ženy, existovaly úplně jiné mobilní telefony, než ty které máme dnes. S malým telefonem dělal téměř pořád v průběhu filmu otočky v ruce. K jeho postavě tento už legendární trik neodmyslitelně patřil. Na dobu před dvaceti lety zavzpomínal i díky tomu, že dříve se filmy natáčely zcela jinak. Režisér měl výsadní právo vybrat si herce a mluvit do obsazení a také se točilo jen pár komedií za rok. Dnes se s filmy roztrhl pytel. To se podepisuje hlavně na kvalitě filmů, proto je podle něj Román pro ženy stále tak oblíbený.

„Teď je to v podstatě tak, že producent, který to platí, nadiktuje režisérovi, kterého si sám vybral, jak to bude, kdo tam bude hrát, co se bude dít, jak to bude dlouhé a co to je za žánr. Pokud s tím režisér nesouhlasí, producent mu řekne, že to je v pořádku, ale že to tedy bude točit někdo jiný,“ popisuje herec s tím, že když se dnes podívá na kvalitu některých děl v televizi, zůstává mu někdy rozum stát. Na obrazovkách zaregistroval i show Survivor, tam mu byla nabídnuta účast, kterou ovšem kvůli pracovní vytíženosti odmítl. Tak trochu se v ní ale stejně viděl. V soutěži zářil moderátor Tomáš Zástěra, se kterým si často herce díky jejich fyzické podobě pletou.

Brigády během covidu

Nosek se vyjádřil i k současné situaci kolem covidu 19. Sám si prošel nedávno nákazou omikronem, i když má za sebou dvě očkování, měl velmi špatný průběh, potil se a bylo mu velmi zle. Zároveň dodává, že nechápe neočkované lidi. Postěžoval si také na to, že během pandemie se projevilo, kolik je u nás nepřejících lidí. „Nevěděl jsem vůbec, že existuje tolik lidí, pro které jsou herci špína a lůza. Na sociálních sítích to byly pořád nějaké komentáře, ať táhneme do práce a podobně. Snažil jsem se to dementovat a vysvětlovat, že my herci se práce nebojíme a nejsme z cukru. Něco jsem vystudoval a docela jsem se s tím nadřel. A pro někoho, kdo třeba chodil za školu, jsem teď idiot jen proto, že nejsem u lopaty.“ Dodal s tím, že měl během pandemie třináct brigád.

Nový vztah?

Poté, co se Lucie Vondráčková rozešla s Petrem Vojnarem, se začalo spekulovat o tom, že tvoří pár právě s Mírou Noskem. Ten pro Expres tuto informaci popřel. „S Luckou jsme točili videoklip, známe se léta, já jsem s ní točil kolikrát i filmy, Post Coitum či Bathory. Teď to vypadá, že spolu budeme spolupracovat i v divadle. Jsme normálně v pohodě, ale trošku mě vytáčí, když někdo píše, že to tak není, protože to z mé slečny dělá, víme co.“ S partnerkou se nedávno ukázali v reality show TV Nova Výměna manželek a jak se zdá, vztah jim opravdu funguje.