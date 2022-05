Míra Nosek si přítelkyni upravil k obrazu svému: Nehty jí ostříhal štípačkami

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Herec Míra Nosek už je více jak čtyři roky šťastně zadaný se svou partnerkou Zuzanou. Počátky jejich vztahu ale byly poměrně divoké. Přestože Zuzka Míru velmi zajímala, bylo na ní několik věcí, které herec nedokázal jen tak zkousnout. A tak se rozhodl jednat. O tom, jak si svou partnerku upravil, aby se mu co nejvíce líbila, se rozpovídal v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

V nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka moderátor vyzpovídá herečku Kristýnu Frejovou, tenistku Barboru Krejčíkovou, opěrní pěvkyni Ester Pavlů a také herce Míru Noska a jeho přítelkyni Zuzanu. Dvojice, která se před nedávnem objevila i v reality show Výměna manželek, žije spokojeným a harmonickým životem. Ne vždy tomu tak ale bylo. Začátek jejich vztahu totiž doprovázela celá řada změn. A to hlavně takových, které se týkaly Zuzčina zevnějšku.

Nehty jí ostříhal štípačkami

Míra se s partnerkou Zuzanou poznali před čtyřmi a půl lety po divadelním představení, kdy se s ním Zuzana chtěla vyfotit. „Vyměnili jsme si číslo,“ vzpomněla zlomový moment Zuzana. „No a ona si pak vzala 15 igelitek a už byla v Praze. Asi jsem byl trochu vykalenej, když jsme se poznali. Zaujala mě tím, že měla výstřih. Mělas takovou dřevorubeckou košili. Tam jsem pochopil, že dřevorubecká košile může udělat zázraky. Pak jsem zjistil, že to je celý blbost, ale už z toho nešlo ven,“ šokoval Míra Nosek nejapným vtípkem, po kterém ho Zuzana velmi rychle okřikla. „Moc to nerozváděj, myško,“ požádala ho vážně.

Sama se už svému partnerovi v mnohém přizpůsobila, především vizuálně. „Dal jsem tomu čas, asi tři týdny, nechal jsem ji, ať si užije, jak vypadá, ale říkal jsem si ježíšikriste. A pak jsem ji v opilosti štípačkami uštípal umělý nehty. Potom jsem počkal na prázdniny, kdy jsme jeli na dovolenou. Vzal jsem ji na jachtičku, odkud se nedá utéct. A tam jsem jí strhnul napletené vlasy. Prsa jsme nechali,“ popsal úpravy, kterých se na své partnerce dopustil.

Podivné rituály Barbory Krejčíkové

Úspěšná tenistka Barbora Krejčíková, stejně jako spousta dalších, dodržuje před každým utkáním nejrůznější rituály, u kterých věří, že jí přinesou štěstí. Nutno říct, že v jejím případě jsou některé její praktiky poměrně bizarní. „Mám hodně rituálů před zápasem. Od začátku dne. Už to, jak vstanu, co snídám, je v rituálech. Když začnu turnaj něčím, jedu v tom třeba 14 dní, jím to stejné, snažím se jet stejným autem, hraju se stejnými raketami, mám stejnou skříňku, chodím ke stejné fyzioterapeutce, na stejný záchod, do stejné sprchy, jím stejné jídlo. Někdy se stane, že v té sprše někdo je. Pak záleží, jak spěchám. Ale když se rozhodnu jít do jiné, při zápase nad tím potom přemýšlím, jestli jsem neměla radši počkat,“ přiznala Barbora Krejčíková, která z pověrčivosti na důležité zápasy nebere ani své rodiče.

Herečka Kristýna Frejová během svého vyprávění zavzpomíná na sovu maminku i na své herecké začátky. Kromě toho také promluví o tom, jaký vliv na ní měl týdenní pobyt v absolutní tmě. Ester Pavlů zase promluví o tom, jak se z ní stala operní hvězda. Novou epizodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka sledujte v úterý ve 21:35 na Primě!