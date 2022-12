Mirai slaví 4. rok po boku krásné partnerky: Seznámili se netradičním způsobem

Zdroj: Profimedia

Mirai Navrátil si užívá se svou kapelou na výsluní české popové scény. Vyprodané koncerty nejsou to jediné, co dělá oblíbenému zpěvákovi radost. Po jeho boku se už čtyři roky objevuje půvabná manažerka, která se nyní pochlubila společným snímkem na svých sociálních sítích.

Mirai a Míša spolu randí už čtyři roky. Sympatický zpěvák si své soukromí chrání a moc často fotografie se svou partnerkou nesdílí. Vztah ovšem rozhodně netají, brunetka ho často doprovází na společenských akcích, naposledy například na předávání cen Český slavík.

Zamilovaní až po uši

Po čtyřech letech vztahu je jasné, že spolu už pár sdílí i domácnost. V jejich případě ovšem jen tu pražskou, zpěvák je z Frýdku-Místku a tak často pendluje. Dle Instagramu sympatické brunetky spolu pár tráví hodně času. Zálibu mají ve stejných koníčcích jako je sport a cestování. Míša se nebojí vyrazit se svým partnerem ani na sportovní akce, kterým se často jiné ženy vyhýbají, společně si tak užili například fotbalové Euro. Před pár dny na svých sociálních sítích připomněla Míša čtyřleté výročí vztahu textem jedné z písniček, kterou její partner zpívá. „Vedle tebe 4. rokem usínám, jako první vidím tvé a ty zas mé kruhy pod očima.“ Sympatický pár se seznámil na firemním večírku, na těch se půvabná Míša objevuje často, živí se totiž jako event & catering managerka.

Krize před Vánocemi

Vše ovšem není tak pohádkové, jak vypadá. Minulý rok před Vánocemi si pár prošel menší krizí. Moderátor Míra Hejda se ho tenkrát zeptal, zda bude se svou přítelkyní trávit Vánoce, na to Mirai odpověděl velmi překvapivě. „Jsme spolu celý rok, to doženeme jindy,“ překvapil všechny v pořadu Limuzína na Óčku. V té době měl Mirai po účinkování v soutěži StarDance, kde byl horkým favoritem. Ze soutěže ho vyřadil pozitivní test na covid. Svými výkony si získal srdce divaček, šuškalo se o tom, že dokonce okouzlil i svou kolegyni Mariku Šoposkou. Fotografové je po jednom z večerů StarDance vyfotili, jak si důvěrně šeptají do ouška.