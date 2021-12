Konec kapitoly zvané StarDance, smutní Mirai, jak snáší covid?

Zdroj: Česká televize

Populární taneční soutěž StarDance …když hvězdy tančí postihl další zásadní problém. Zpěvák Mirai Navrátil se totiž nakazil koronavirem a musel ze soutěže odejít. V dalším díle se tak pochopitelně neobjeví ani jeho taneční partnerka Lenka Nora Návorková. Jde tak již od druhý taneční pár, který musel letos kvůli zdravotním problémům soutěž opustit.

Jedenáctá řada oblíbené show StarDance …když hvězdy tančí takřka od samého začátku bojuje s problémy souvisejícími s pandemií koronaviru. Jako první vyšel pozitivní test na covid moderátorce Tereze Kostková, která následně musela do izolace a společně s ní i několik účastníků soutěže, jež s Kostkovou přišli do kontaktu a nebyli očkovaní. Mezi nimi byli i například herečka Simona Babčáková či zpěvák Mirai Navrátil, kteří tak v důsledku karantény při jednom tanečním večeru chyběli.

Po uplynutí izolace, kdy se všichni mohli vrátit na svá místa, Česká televize oznámila, že byl taneční pár ve složení Simona Babčáková a Martin Prágr ze soutěže vyloučen kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním problémům. Pravidla BBC totiž u soutěžících tolerují jen jednu absenci. V případě, že se nemohou zúčastnit podruhé, musí být vyřazeni.

Mirai Navrátil má covid

A bohužel vyloučením Babčákové a Prágra netradiční vyřazování neskončilo. Nově totiž StarDance opustil i zpěvák Mirai Navrátil, který se nakazil koronavirem. „Byl to několikaměsíční školní výlet s třídním učitelem Ebenem, který nás vytrhl z reality dnešních dní. Nedílnou součástí výletu byly bolavé kyčle, panika před každým přenosem, propocená nepraná trika a taky ruská ruleta kolem covidu. Ten je aktuálně všude a teď si šáhnul i na mě. Zaplaťpánbůh jsem v podstatě bez příznaků, ale pravidla hry jsou daná a znamená to pro mě konec výletu, konec kapitoly zvané Stardance,” uvedl zpěvák na sociální síti.

„Je mi to hrozně líto hlavně kvůli Vám, co jste nám fandili, prožívali to s náma a taky nás s Lenkou podrželi i v hodně krizových momentech. Děkuji Ti, Leni, že jsi ze mě udělala “skorotanečníka”, ač jak říká Táňa, som hrbatý. Bude mi to sakra chybět a jsem vděčný za všechna přátelství a lidi, co jsem mohl poznat. Definitivně nejde zapomenout,” dodal ještě Mirai Navrátil, který dle Blesku nebyl očkovaný, neboť covid v nedávné době sám prodělal.

Fanoušci smutní

Mirai Navrátil má obrovskou základnu fanoušků, kteří kvůli svému idolovi pravidelně v sobotu večer zasedali k televizním obrazovkám, aby mu v taneční soutěži mohli fandit a posílat mu hlasy. Ti teď neskrývají svůj smutek a zklamání, zároveň ale zpěvákovi přejí brzké uzdravení. „To je škoda, ale hlavně ať jsi v pořádku a můžeš zase rozdávat radost s celou kapelou. Už se těším, až vás zase uslyším naživo,” napsala jedna z fanynek. „Škoda, ale pro mě jsi stejně vítěz. Život jde dál a bude zase další výzva, vzpomínky ti nikdy nevezme,” přidala se další. Snad již StarDance nikdo nečekaně neopustí.