Snoubenka od Šimůnka odtajnila soukromé snímky: Prozradila, jak spolu tráví čas

Zdroj: Se souhlasem Alice Tobiášové

Herec Mirek Šimůnek si užívá zamilované chvíle po boku své krásné partnerky Alice. Pár se zanedlouho dočká i svatby. Alici požádal o ruku minulý rok na Štědrý den. Pro oba to bude druhá svatba.

Úspěšná žena

Alice Tobiášová se věnuje řadu let charitativní činnosti. Před nedávnem přijala velkou výzvu, spojila se s jedním z nejúspěšnějších sportovců světa Jiřím Procházkou. Stala se ředitelkou jeho nadace. Spolupráci s MMA zápasníkem si nemůže vynachválit. „Jiří za mnou přišel v době, kdy jsem si chtěla dát pauzu od práce pro charitu. Jeho nabídka mě ale natolik oslovila, že jsem ji s nadšením přijala, neváhala jsem ani vteřinu. Pro všechny v BJP foundation je pomoc ostatním součást jejich života, pomoc je díky tomu transparentní a naprosto rovná, je pro mě čest s Jirkou spolupracovat.“

Návrat na televizní obrazovky

Mirkovi se také pracovně velmi daří, začal se znovu objevovat na divadelních prknech, moderuje společenské akce a brzy se na něj mohou diváci TV Prima těšit i v novém seriálu. Alici velice těší, že jim to ladí po všech stránkách, propojili své světy po osobní i profesní stránce, právě i díky tomu jim vztah tolik klape. Společně tráví čas i na cestách mezi Brnem a Prahou. „Naše dva světy se propojily, když Mirek jede do Prahy natáčet, tak jedu s ním, mimo práci v brněnském Alzheimer centru řeším i já své pracovní záležitosti v Praze.“ Jejich životy spojuje i to, že si oba zažili nelehké období. „Po zkušenostech, kterými jsme si prošli, si sebe vážíme, to co jsme hledali, jsme našli v tom druhém,“ řekla pro kafe.cz.