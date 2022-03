Pohádkový princ Šimůnek se bude ženit, ano mu řekne starší partnerka

Zdroj: Profimedia

Charizmatický herec Mirek Šimůnek se dočká šťastného konce i v reálném životě. Po boji se závislostí na lécích se postavil znovu na nohy a čekají ho samé příjemné povinnosti. Kromě zkoušení nových divadelních her se odhodlal k životnímu kroku, svou partnerku Alici Tobiášovou požádal o ruku. Svatbu naplánovali na léto, chtějí si ji užít v soukromí v zahraničí s co nejmenším počtem lidí na obřadu.

Pár zkoušený osudem

Mirek a Alice jsou do sebe zamilovaní až po uši. Svůj vztah potvrdili v době, kdy se Šimůnek dostával ze závislosti na lécích. Alice mu tehdy zajistila veškerou léčbu a pomohla mu od závislosti. Zdá se, že půvabná Alice je jeho hnacím motorem, bude dokonce plánovat celou svatbu: „Moc do toho, jak bude svatba vypadat, nemluvím. Nechávám to celé na Alici. Ta už představu má a mně se moc líbí,“ prozradil Blesku. Nastávající paní Šimůnková vše upřesnila: „Pro nás oba se jedná o druhou svatbu, tak jsme se dohodli, že bude opravdu malá, jen s těmi nejbližšími u moře,“ svěřila se nastávající paní Šimůnková, zároveň promluvila i o těžkých chvílích: „Zátěžovým testem jsme si už prošli. Nejprve to byla Mirkova závislost na lécích, kterou jsme společně překonali, a pak se nás hodně lidí snažilo rozdělit. Nebylo to lehké období,“ přiznala manažerka z Brna.

Návrat na divadelní prkna

Šimůnek byl dlouho stranou showbyznysu, nejvíce času trávil v Brně, kde žije i jeho partnerka Alice. Živil se jako doručovatel jídla. Nyní už oblíbeného prince z Troškových pohádek Z pekla štěstí mohou diváci vídat znovu na divadelních prchnech, a to v představení komedie Krasavci na chmelu, kde se v rámci role převléká za ženu, což mu prý není dvakrát příjemné, ale udělal to nakonec rád hlavně kvůli autorovi hry Václavu Upírovi Krejčímu. „Upřímně řečeno, je to něco speciálního, nevím, jestli to chci zažívat pravidelně, ale asi budu, protože parta na divadlo je úžasná. Akorát si v té roli budu muset zvykat, zatím jsem měl jen jednu zkoušku,“ popsal herec. Na svém Instagramu prozradil, že se chystá na zkoušení i hry Adverte a to v divadle francouzské komedie. Zdá se, že hercovi se začíná konečně dařit na všech frontách.