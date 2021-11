Plachý gentleman Miro Žbirka: Bratr mu spáchal sebevraždu, on se upnul k hudbě

Zdroj: Profimedia

Slovenská legenda populární hudby, která žila v pražských Strašnicích, naposledy vydechla ve středu 10. listopadu 2021. Podlehla opakovaném zápalu plic. Bylo jí pouhých 69 let. Jaký život velikán hudebního světa Miro Žbirka prožil?

To, co byl pro Čechy Karel Gott, byl jistě pro Slováky Miro Žbirka. Legenda, která byla v českém a slovenském hudebním světě jen jedna, a proto se sluší vzát jí hold. Skromný, pokorný, slušný a poctivý zpěvák, který nikdy neměl hvězdné manýry, i když by na to měl právo, podlehl opakovanému zápalu plic.

„Žbirka byl očkovaný a navzdory informacím o hospitalizaci neměl nemoc covid-19.“ vyvrátil slovenský deník SME spekulace, že zemřel i přes očkování na koronavirus.

Miro Žbirka měl dva bratry, kteří se věnovali hudbě. Mira velmi ovlivnili, a to, když Jason odešel, pro něj mělo zásadní význam. Bylo mu pouhých 25 let a spáchal sebevraždu.

Žbirky bratr Jason spáchal sebevraždu

„Spáchal sebevraždu a to s námi se všemi, s celou rodinou, neuvěřitelně otřáslo,“ prozradil rodinnou tragédii Žbirka v knize Zblízka. Doma o této bolestné ztrátě nikdy nemluvili.

Několik měsíců po sovětské invazi se Jason začal chovat divně. Zamykal se v pokoji a chtěl být sám. Sledoval dění ve světě, demonstrace a beznaděj na něj silně doléhaly. Když se zavřely hranice, uzavřel se do sebe a začal trpět depresemi.

Tragická událost Mira ještě více posunula k hudbě a začal skládat.

„Pomohlo mi to i ve vlastní tvorbě. Kolikrát jsem si řekl, co by na to asi řekl Jason. A představoval si, zda by se mu moje písničky líbily, nebo ne. Dodnes mi chybí a svým způsobem je pořád se mnou.“

S Lehotským a Gombitovou získal Bratislavskou lyru

Žbirka pak začal zpívat ve skupině Modus spolu s Jankem Lehotským a Marikou Gombitovou. Získali Bratislavskou lyru. O pár let později založil skupinu Limit a dal se na sólovou dráhu. V Čechách, na Slovensku i v Německu mu vyšlo několik alb.

Koncerty měl po celém světě, zahrál si v několika muzikálech, filmech a působil i jako moderátor. Zavzpomínat můžeme například na legendární pořad Rhytmick. Tam mnozí viděli poprvé v životě zahraniční videoklipy.

Své poslední album vydal Meky před třemi lety. Jeho jméno bylo Double Album a vzniklo ve spolupráci s producentem Robem Cassem a slavnými britskými muzikanty.

Ještě loni koncertoval na podporu zdravotníků v boji s koronavirem

Ještě loni na jaře hrál Žbirka na koncertech, kde se děkovalo sestrám, lékařům a zdravotníkům v první linii v boji s koronavirem. A ani ne o rok později sám na zápal plic zemřel.

Smutek nad jeho úmrtím projevily české i zahraniční celebrity, které ho do jedné popsaly jako velmi skromného, hodného, talentovaného a charismatického hudebníka. Také si pochvalovaly spolupráci s ním a vzpomínaly na jeho laskavý humor.

„Můj drahý Meky budeš mi moc chybět. Jsi navždy v mém srdci. S láskou, tvá princezna,“ napsala na Facebook slovenská zpěvačka Marika Gombitová, která se zesnulým velikánem začínala.