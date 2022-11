Bojovník Miro Žbirka: Stejná zákeřná nemoc zabila i jeho maminku

Zdroj: Profimedia

Legendární slovenský zpěvák bojoval s nemocí, které nakonec podlehl, čtyři roky. Na stejnou nemoc bohužel zemřela i jeho maminka. Vše odstartovalo, když v roce 2017 zpěvák zkolaboval v Londýně a musel být převezen soukromým letadlem do Prahy.

Když Meky Žbirka v roce 2021 zemřel, truchlily dva národy, byl totiž velmi oblíbený na Slovensku i v Čechách. Patřil mezi legendy 80. let. Jeho matka byla Angličanka a otec Slovák. Uměl tak perfektně anglicky a písně tvořil i v tomto jazyce. Často pracoval v Londýně, ale žil v Praze. Nakonec se Čechy staly zemí, kde i zemřel.

Roku 2017 byl Žbirka v Londýně, když dostal zápal plic. Bylo to vážné, bál se, že nepřežije. Přátelé pro něj nechali poslat privátní letadlo, aby ho dostali do Prahy. Vypadalo to bledě a vše bylo o to horší, že právě na zápal plic zemřela v témže roce jeho milovaná maminka.

Zápal plic se mu vracel opakovaně

Nakonec se z toho zpěvák dostal, ale za pár měsíců, v létě toho roku, se zápal plic vrátil. Žbirka rušil koncerty a festivaly a snažil se dát se do kupy. Jenže nemoc se stále vracela a v to v čím dál tím silnější formě.

„Přátelé, dostihl mě nějaký zákeřný bacil a skončil jsem na infúzích,“ napsal si v říjnu 2021 Žbirka na Facebook a přidal fotografii z nemocnice. Také poprosil o sílu, že ji bude potřebovat. Nakonec se zápalem plic bojoval měsíc, než skončil v nemocnici, kde 10. listopadu 2021 zemřel ve spánku.

Spekulovalo se o covidu, ten ale zpěváka nezabil

Samozřejmě se okamžitě spekulovalo, že šlo o covid, který v té době řádil všude, ale Mekyho manželka vše vyvrátila.

„Je to nějaká rezistentní bakterie a infekce, na kterou snad našli fungující antibiotika,“ řekla před zpěvákovou smrtí Blesku jeho manželka Kateřina. Mekyho se však zachránit nepodařilo. Na jeho odchod však nikdo nebyl připraven, nikdo s ním nepočítal. Všichni si mysleli, že se Meky zase uzdraví a vstane hrobníkovi z lopaty jako už několikrát předtím.