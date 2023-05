Otec Donutila byl nezlomný a tvrdý, jeho smrt zaskočila herce přímo na place

Zdroj: Profimedia

Miroslav Donutil vyrůstal ještě v době, kdy fyzické tresty od rodičů nebyly žádnou výjimkou a herec se již v minulosti svěřil, že i on měl velmi přísnou výchovu, a to zvlášť ze strany svého otce. Přesto na něj ale vzpomíná s láskou a úctou.

"Táta byl přísný samozřejmě, maminka vždycky, když došlo ke konfliktu, tak to urovnávala," zavzpomínal Miroslav Donutil na své dětství v dokumentu ČT1. Jeho tatínek měl sice drsnější výchovné metody, herec má ale v paměti ty hezké věci, jako například rybolov, kterému se společně věnovali.

"Tatínek mě naučil rybařit a jsem mu za to vděčný. Dodnes když chytím velikou rybu, ať je to sumec nebo štika, tak říkám: Ta je pro tebe, tati," svěřil se dojatě Donutil.

Nejhorší byl pro něj okamžik, když se během natáčení dozvěděl smutnou zprávu, že jeho otec zemřel.

Táta vypadal báječně

"Když jsem na Moravě točil jednu z povídek pro cyklus 3 plus 1 s názvem Vinaři, tak mi volala sestra, že tatínek umřel. To je samozřejmě něco, co s tebou strašně otřese," zavzpomínal Miroslav Donutil na bolestivý zážitek.

"Já jsem si to vůbec nepřipouštěl, protože táta vypadal báječně, bylo mu osmdesát let a vypadal na sedmdesát a najednou dostaneš tuhle zprávu," přiznal herec, že smrt tatínka vůbec nečekal a o to větší to pro něj byla rána.

"Ještě držíš telefon u ucha a už tě volají: Na plac! Musíte točit. Tak tam jdeš a děláš že se nic nestalo a všechno je krásné a veselé. Opravdu to se mnou pořádně zamávalo," doplnil Donutil, který se s odchodem nejbližšího člověka dlouho vyrovnával.

"Kdysi dávno jsem si přivezl proutek a přál jsem si vypěstovat z něj strom. Chvilku rostl a pak najednou zvadl. Tehdy přijel tatínek, tak jsem mu ukázal ten suchý proutek a on ho seřízl. Dnes je z něj tenhle nádherný strom. Je to taková památeční vrba," uzavřel herec dojemnou historkou na svého tatínka.

