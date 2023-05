Těžká nemoc Miroslava Donutila: Kvůli špatné léčbě málem zemřel

Zdroj: profimedia

Jeden z našich nejoblíbenějších herců dlouhá léta tajil veřejnosti vážnou nemoc, kterou trpěl dlouhých pětatřicet let. Lékaři navíc nevěděli, jak Donutila léčit, tudíž se jeho zdravotní stav začal zhoršovat.

V osmnácti letech dostal oblíbený český herec Miroslav Donutil první podivný záchvat, který se zpočátku tvářil jako epileptický, ale lékaři tuto diagnózu nikdy nepotvrdili. Naopak se domnívali, že kdyby se jednalo o epileptické záchvaty, nemohl by vykonávat povolání herce.

"Trpěl jsem nějakou neurologickou, blíže nespecifikovanou nemocí, byla dost závažná a dlouhá, trvala přes pětatřicet let," prozradil pro magazín Týden.

Dodnes herec nezná diagnózu, s jakou nemocí se tedy vlastně třicet pět let pral. A že to nebylo nic snadného, nemůže být ani pochyb. Kvůli zvláštním záchvatům občas dokonce upadal do bezvědomí.

Herec kvůli záchvatům upadal do bezvědomí

"Existují záchvaty, při nichž se jen na chvilku zahledíte, ale i takové, kdy upadáte do bezvědomí. A to se stávalo i mně. Diagnózu jsem se nikdy nedozvěděl," popsal svou nemoc Donutil.

Beznadějnou situaci nakonec ještě zhoršila jistá lékařka, která umělce špatně léčila, čímž ho ohrozila na životě. Léky mu dokonce předepsala bez řádného vyšetřeni.

„Tehdy se můj stav velmi zhoršoval. Pepa Vinklář, rozporuplná osobnost, který znal všechny doktory, mi jednoho doporučil. Když jsem tam přišel, byli v šoku, jaké léky mi předchozí lékařka předepsala, aniž by mě předtím vyšetřila. Sdělili mi, že pokud bych přišel za tři týdny, byl by zřejmě konec, bylo by už pozdě,“ řekl herec pro iprima.cz.

Dlouhá léta nemohl pít alkohol

Nakonec tato lékařka Mirkovi pomohla a ten se od té doby záchvatů zbavil a mohl konečně začít normálně žít. Do té doby si například musel odepřít alkohol či sedánky s kamarády.

"Měl jsem zakázaný alkohol, abych se uzdravil, což jsem dodržoval. Nemohl jsem se opíjet, nestal se ze mě alkoholik, což v naší profesi hrozí. Po představení jsem nechodil s kamarády do hospody, kde se dokázali zdatně opít. Nedělal jsem to takhle třicet let, což ve mě zanechalo spoustu energie, kterou dnes můžu zdárně využívat," směje se Donutil.