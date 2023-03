Trable v ráji? Dubovický zmizel, Kopřivová mluví o náročném období

Zdroj: Profimedia

O krizi mezi Veronikou Kopřivovou a Miroslavem Dubovickým si už delší dobu cvrlikají vrabci na střeše. Bývalá partnerka Jaromíra Jágra nedávno skončila v péči lékařů a Dubovický mezitím odcestoval do ciziny, což vyvolalo spousty otázek. V těchto dnech si blond kráska užívá se svou dcerou na Maledivách a zatím na žádné z fotek není Miroslav, takže spekulace o problémech ve vztahu dále pokračují.

Veronika Kopřivová se před nedávnem potýkala se zdravotními problémy, kvůli kterým dokonce skončila v nemocnici. V té době se již poněkolikáté začalo spekulovat, zda její vztah s Miroslavem Dubovickým neprochází náhodou krizí.

Místo, aby byl Miroslav Veronice nablízku, když ho nejvíce potřebovala, odjel na dovolenou do Dubaje. Influencerka tehdy sdílela na sociální sítě sdílela černobílou fotkou s kanylou v ruce a zatímco fanoušci trnuli hrůzou, Dubovický si o svou partnerku nedělal veliké starosti a s dcerou, rodiči a bratrem si naplno užíval pobyt ve Spojených arabských emirátech. Následně se z pochopitelných důvodů začaly šířit fámy, zda se dvojice náhodou v tichosti nerozešla.

Kopřivová navíc vysílala skrze svůj Instagram velice matoucí vzkazy, v nichž naznačovala, že v jejím soukromí opravdu není vše růžové. "Poslední půlrok pro mě byl v několika směrech náročným obdobím, ale život se nemohl zastavit. Já vím, je to hodně obecný, ale víc sdílet nechci… já jen, jestli si teď procházíte nějakým obdobím, tak to zvládnete, vždycky to zvládneme. Ve finále nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř. Já vím, útěcha na hov*o co, taky mě to nepovzbudilo, ale to je život," mlžila Veronika. Rodiče malé Elly si v těchto dnech odjeli odpočinout do slunného ráje, sledujícím ale na rodinné dovolené něco nesedí.

Dubovický opět chybí

Kopřivová se na sociální síti pochlubila nejnovějšími snímky od moře. Se svou dcerou vyrazila na Maledivy a evidentně si obě pobyt naplno vychutnávají. "Dobré ránko z pláže, náš denní program? Jídlo, pláž, moře, bazén, dětský club a to točíme pořád dokola, je tady vlastně pořád co dělat," okomentovala influencerka momentku, na které drží v náruči svou dvacetiměsíční dceru Ellu.

Fanoušci si samozřejmě ihned všimli, že Miroslav Dubovický nesdílel na sociální sítě z dovolené jedinou fotku a Veronika zase postuje pouze sebe a dceru. Partneři naposledy nahráli společný snímek o Vánocích, a tak dál pokračují spekulace o vztahové krizi nebo dokonce rozchodu.

Dubovický a Kopřivová se v minulosti už jednou na čas odloučili. Došlo k tomu v roce 2020 předtím, než Veronika otěhotněla. "Jsi šťastná? Štěstí je dle mého hodně pomíjívé. Je to chvilkový pocit, který zažívám dost často. Jsem nadšenec a stačí mi maličkost, abych se nadchla. Právě v tento okamžik se necítím šťastně," svěřila se blondýnka na sociální síti. Vztah se ale nakonec podařilo slepit a Dubovický dokonce loni požádal Kopřivovou o ruku. Zda se podaří dvojici na romantickém výletu vztah zachránit, ukáže až čas.

Veronika Kopřivová se u moře fotí bez partnera, pouze s dcerou