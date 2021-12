Lidé zpochybňují slova Miroslava Etzlera o covidu, ten jim poslal jasný vzkaz

Zdroj: Profimedia

Herec Miroslav Etzler před pár dny pořádně vyděsil své fanoušky, když na sociální síti zveřejnil fotografii z nemocničního lůžka, na které musel ulehnout kvůli těžkému průběhu koronaviru. Etzler nebyl očkovaný proti nemoci, což nyní sám sobě vyčítal. Prostřednictvím příspěvku vyzýval ostatní k vakcinaci, jenže to se mnohým nezamlouvalo a jeho tvrzení začali zpochybňovat. V nesmyslných komentářích lidé hovořili například o tom, že Miroslav Etzler nemoc jen hraje, podle některých prý zase dostal za propagaci očkování zaplaceno! Herec ve videu prozradil, jak to je.

Vyhýbal se očkování a možná i zpochybňoval jeho účinky. Herec Miroslav Etzler se nakazil koronavirem, který se u něj bohužel projevil v celé své síle. „Moji vzácní a blízcí, asi jste si všimli, že jsem se tady dlouho nepresentoval. Důvod je jednoduchý. Dostal jsem silnou covidovou ataku spojenou s oboustranným zápalem plic. Jsem na kyslíku a další vývoj spíš tuším než vím. A ano, nebyl jsem očkován,” uvedl herec na svém Instagramu a k příspěvku připojil i fotografii z nemocničního lůžka. „Nenechat se očkovat byla obrovská chyba. Prosím, pokud můžete, udělejte to!” dodal ještě herec a vyzýval tak ostatní k vakcinaci. Jenže to se opět některým z odpůrcům očkování nezamlouvalo.

Někteří mu nevěří

Přestože se pod příspěvkem okamžitě začala objevovat spousta komentářů, ve kterých Etzlerovi fanoušci a kolegové přáli brzké uzdravení, našlo se i několik reakcí, v nichž lidé závažnost průběhu koronaviru u herce zpochybňovali. Někteří uváděli, že pokud by herci bylo opravdu tak špatně, jak tvrdí, rozhodně by neměl náladu se fotit a zveřejňovat příspěvky na sociální síti. Z následné reakce samotného Etzlera je pak patrné, že jej pár lidí dokonce obvinilo z toho, že za vyzývání k očkování ještě dostal zaplaceno.

Je to moje osobní zpověď!

Na pochybnosti některých lidí herec velmi brzy reagoval a rozhodl se uvést vše na pravou míru. Se sípavým hlasem řekl, jak se věci mají. „Prosím vás, nikdo mi, pochopitelně, vůbec nic nezaplatil. Žádné fotografie jsem do médií neposílal. Je to moje osobní zpověď. Zpověď o nezodpovědném chlapovi, který se měl nechat očkovat,” vyčítal si herec svůj přístup.

„Udělejte to. Udělejte to co nejdřív. Je to zřejmě jedna z mála a jediných cest. Buďte prosím zdraví a přemýšlejte nad tím,” dodal ještě.