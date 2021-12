Radost a štěstí: Nemocný Etzler ukázal fotku z dětství a vzpomínal na Vánoce

Zdroj: Profimedia

Herec Miroslav Etzler se stále nachází v nemocnici, kam jej dohnal těžký průběh koronaviru. Je odstřižený od své rodiny a čas na lůžku se jistě vleče. I možná proto si herec rozhodl zkrátit dlouhou chvíli vzpomínáním na své dětství a hlavně na Vánoce. A prostřednictvím dávné fotografie chtěl lidem připomenout, na čem o Vánocích skutečně záleží.

I když si možná myslel, že jemu se to stát nemůže, osud tomu chtěl jinak. Herec Miroslav Etzler tak dlouho oddaloval očkování proti covidu, až jej nakonec nemoc dostihla a propukla u něj v plné své síle. V důsledku těžkého průběhu skončil v českolipské nemocnici. „Dostal jsem silnou covidovou ataku spojenou s oboustranným zápalem plic. Jsem na kyslíku a další vývoj spíš tuším, než vím,” uvedl herec 26. listopadu na svém Instagramu a k příspěvku připojil snímek s kyslíkovou maskou.

Bez kyslíkové masky dlouho nevydrží

Miroslav Etzler se i po několika dnech stále nachází v nemocnici a bez kyslíkové masky se takřka neobejde. Nyní mu ji lékaři na pár okamžiků sundali, aby se mohl herec vysprchovat, byla to pro něj ale muka. „Sprcha bez kyslíku. Nic horšího jsem snad nezažil. Na pokoj mě dovezly, ani nevím jak. V nemocnici v České Lípě nemají sestřičky. Mají tady anděly. Andílky. Nevím, jak jim poděkovat,” napsal před nedávnem Etzler na sociální síti a z přiložené fotografie bylo jasné, že jeho zdravotní stav zdaleka není ideální.

Zabavuje se vzpomínkami

Chvíle na nemocničním lůžku ubíhají pomalu. Možná se i zdá, jako by se čas zastavil, a tak si herec pobyt v nemocnici krátí vzpomínáním na nejrůznější zážitky ze svého života. Podělil se se svými fanoušky například o snímek s hereckými kolegy. „Legendy: Matěj, Petr, Ondra a moje maličkost. Moc zdravím. Aby nedošlo k mýlce – jsem v nemocnici. Fotka je třičtvrtě roku stará,” napsal k fotografii. „Odpočíváte, bilancujete, vzpomínáte. Taky mám teď tatínka v nemocnici a má to stejně. Moc vás zdravím a myslím na vás všechny, co nemůžete být doma u svých blízkých,” soucítila s hercem jedna z fanynek.

Následně Etzler svým příznivcům ukázal také dávný snímek z dětství, na kterém se společně se svou maminkou, tatínkem a bratrem Tomášem krčí u vánočního stromečku. Tentokrát ale jen nevzpomínal, ale snažil se lidem ukázat, o čem Vánoce skutečně jsou. „Je to strašně dávno. Ale pamatuji si to. Tu vůni. Žádné dárky, tedy minimum, ale skoro nic. Zato radost. Veliká! Štěstí! Spojení! Netrapte se tím, že nemáte na hromadu zbytečností. Mějte se rádi. To je víc,” povzbuzoval všechny ostatní herec. Snad se i on bude moci brzy konečně vrátit domů, kde na něj čeká partnerka a jejich syn.