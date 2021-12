Miroslav Etzler už je na tom lépe: Těm, kteří mi přejí smrt, přeju hlavně zdraví

Zdroj: Profimedia

Miroslav Etzler se na konci listopadu nakazil covidem a s těžkou formou viru musel být herec hospitalizován. Nyní se opět ozval fanouškům na Instagramu s dobrými zprávami, jeho zdravotní stav se pomalu zlepšuje.

"Dostal jsem silnou covidovou ataku spojenou s oboustranným zápalem plic. Jsem na kyslíku a další vývoj spíše tuším, než vím. Nebyl jsem očkován. Díky obrovské laskavosti a profesionalitě covidového oddělení nemocnice v České Lípě pod vedením pana primáře Jana Nováka a jeho geniálního týmu mě přesto berou jako člověka. Nenechat se očkovat byla obrovská chyba. Prosím, pokud můžete, udělejte to," vyzval své sledující na Instagramu k aplikaci vakcíny.

Ani po dvou týdnech v nemocnici na tom ale nebyl Etzler o moc lépe. "Bohužel však pořád nejsem ve fazóně, abych odpovídal všem. Včera jsem se konečně oholil a nejen, že to byla práce téměř na hodinu, ale bez pomoci laskavé sestřičky, bych ji nezvládl. Pomocí chodítka a dalších dvou laskavých sestřiček jsem bez kyslíku urazil svůj první kousek cesty. Všechno je náročné. Ukrutně. Mám tady hodně času na přemýšlení a vím, že hlavním důvodem těchto těžkostí je v mém případě absence očkováni. Nic se nedá dělat. Je to tak, jak to je. Děkuji opětovně nemocnici v České Lípě a fšem zdravotníkům v celé naší zemi za jejich neuvěřitelnou práci. Děkuji. Dávejte na sebe všichni pozor, mějte se krásně a hlavně, buďte zdraví," napsal herec na sociální síť.

Často čtu, že pomáhám zlu

"Dnes je můj 17. den v nemocnici. 17. den! Kdyby mi to někdo při příjmu řekl, přes vysokou horečku bych se asi smál. Často tady čtu, že pomáhám světovému zlu, neb covid není. Je! A je to pěkný darebák. Já prostě zatím nemůžu sám dýchat. Lékaři a sestřičky tady v České Lípě dělají vše co mohou, aby to změnili, ale jde to pomalu. Chtěl bych z celého srdce poděkovat nejenom jim, ale i Vám! Vám, od kterých dostávám tolik krásných přání, týkajících se uzdravení. Pořád ještě nemám tolik sil, abych na všechny něco odepsal, ale čtu je všechny. Děkuju Vám za ně! Někdy už mě smutek užírá a já si čtu co mi píšete a je mi líp," poděkoval fanouškům za podporu.

V nemocnici zatím herec zůstává i nadále, na posledním videu už zněl ale o mnoho lépe.

Už to zkouším bez kyslíku

Díky skvělé péči týmu lékařů z nemocnice v České Lípě se Miroslav Etzler postupně zotavuje.

"Cítím nějakou povinnost, po stovkách, možná tisících krásných zprávách, vám říct, že se cítím mnohem lépe a už to zkouším i bez kyslíku. Skvěle tu o mě pečují a velice si vážím vaší podpory, dává mi to obrovskou sílu," vyjádřil herec svůj vděk a dodal, že ani netušil, kolik má na Instagramu skvělých lidí.

"Těm, co mi nefandí a přejí mi, abych zemřel na covid, protože za to dostávám peníze, tak těm přeju hodně zdraví a mějte se krásně," dodal Etzler ironicky.

Miroslav Etzler už je na tom o něco lépe