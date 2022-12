Miroslav Etzler: Bydžovská mu nechtěla půjčovat syna, Cibulkové byl nevěrný

Zdroj: Profimedia

Oblíbený charismatický herec byl dlouhá léta považován za bezchybného. Manželství s Vilmou Cibulkovou se totiž zdálo být dokonalé a zalité láskou. Jenže pak přišla mladá herečka, která Etzlerovi popletla hlavu a skandál byl na světě.

Miroslav Etzler patří mezi nejoblíbenější české herce, kteří zrají jak víno. Není tedy divu, že po něm leckdy pokukují i o generaci mladší děvčata. Herec má však už jedno takovéto poblouznění za sebou a jak sám říká, věří, že to bylo naposled. Kvůli této nevěře totiž ztratil životní lásku, Vilmu Cibulkovou.

Vše vypadalo zalité sluncem a zdálo se, že herec konečně našel tu pravou. Před Cibulkovou byl totiž dvakrát ženatý a měl již tři děti. První ženou byla baletka, s druhou má dvě dcery - Markétu a Magdalénu. Pak následoval vztah s herečkou Zuzanou Bydžovskou, který připomínal Itálii. Pár spolu má syna Kristiána a při rozchodu začal boj právě o něj. Herečka ho expartnerovi totiž nechtěla půjčovat.

Etzler začal řešit problémy alkoholem a to tak intenzivně, že se jednou takhle ocitl téměř 400 kilometrů od Prahy a ani nevěděl jak.

Etzler řešil problémy ve vztazích alkoholem

„Věci jsem oddaloval a rušil a to je dobrá dispozice k tomu, aby se člověk stal pijanem. Měl jsem pocit, že mi začíná odcházet mozek,“ řekl před časem Blesku.

Neuměl si však pomoci, přepadaly ho výčitky, že se špatně staral o svou maminku, která trpěla Alzheimerovou chorobou, také měl problémy s bratrem a v neposlední řadě ho trápilo, jak málo vídá své dcery z předchozího manželství.

Když se dal dohromady s Vilmou, která problémy s alkoholem překonala a v životě si také prošla mnoha nepříjemnostmi, vypadalo to, že se blýská na lepší časy. Pár byl považován za ukázkový a lidé jim velmi fandili.

Bohužel se pak na scéně objevila mladinká slovenská muzikálová herečka Radka Pavlovčinová, která charismatického kolegu oblbla a skandál byl na světě. I když se zpočátku sestra vítěze Superstar snažila mlžit, stejně neutajila nic.

„Jednou jsme spolu byli na večeři kvůli pracovní spolupráci. Někdo nás tam pravděpodobně viděl a udal novinám. Bylo to spíš vtipné, myslet si, že spolu něco máme, vzhledem k našemu rozdílnému věku,“ lhala novinářům z Blesku.

Manželku podváděl s mladinkou herečkou

Nakonec prý rozhodla společná líbačka, při které se Radka nemohla nabažit, že má herec ještě větší pusu než ona. Věk jako by jí najednou přestal vadit. No a z Etzlera a mladinké herečky se stal pár. To ale Cibulkovou zvedlo ze židle a není se čemu divit, manžel jí tehdy veřejně před celým národem nasazoval parohy.

Vilma dala Mirkovi nakonec nůž na krk a ten si uvědomil, co má doma a že se mladá herečka nemůže jeho milované ženě vyrovnat ani omylem. Začalo kolečko omluv na všechny strany a uplakané oči Pavlovčinové na tom už nic nezměnily. Etzler už nechtěl riskovat.

„Do své role jsem se prostě vžil až moc. Jsem opravdu rád, že už to mám za sebou,“ řekl pro blesk.cz.

Nakonec se pár i přes veškerou snahu v roce 2013 rozvedl. Dva roky se herci snažili svůj vztah slepit, ale byl už natolik narušený, že už to nešlo. Nyní jsou už léta od sebe a vychází spolu jako přátelé. Každý si žije po svém a Etzler má dokonce i dalšího potomka.