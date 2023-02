Miroslav Horníček v životě trpěl: Smrt syna mu oznámili po uklidňující injekci

Zdroj: David Neff / MAFRA / Profimedia

Je tomu dvacet let, co nás navždy opustil Miroslav Horníček. Herec dlouhé roky skrýval bolestivé tajemství, jeho syn totiž zemřel za tragických okolností a Horníček se s tím nikdy pořádně nevyrovnal.

Miroslav Horníček byl český herec, spisovatel, dramatik, režisér, výtvarník, glosátor a divadelní teoretik. Spolupracoval například s Janem Werichem, Miloslavem Šimkem, Jiřím Sovákem či Vladimírem Menšíkem.

Horníček ale rozhodně nebyl odmalička bavičem, kterým se v dospělosti stal. Jako malý kluk prý měl problém promluvit i s vlastními rodiči. "V dětství jsem býval velmi stydlivý. Pořádně jsem nedokázal ani popřát vlastnímu tatínkovi k narozeninám. Řekl jsem jen: Tati… a už jsem brečel. Ani učitelé mě nedonutili nahlas přednést nějakou báseň," vzpomínal na léta strávená na základní škole v rodné Plzni.

Komediální sklony se u něj projevily až později, když se dostal na plzeňskou reálku, kde založil ochotnický spolek Studentský avantgardní kolektiv. Po dokončení gymnázia pracoval jako úředník v plzeňské nemocnici. V roce 1941 ale přijal angažmá v Městském divadle a po válce pak odešel do Prahy. Nejprve působil ve Větrníku, poté u bratrů Lipských v Divadle satira. Následně se na šest let usadil v Národním divadle a v roce 1955 přesídlil do divadla ABC k Janu Werichovi. Po Werichově emigraci se spojil s Milošem Kopeckým a o rok později přešel do Hudebního divadla v Karlíně. Úspěšnou kariéru ale poznamenala životní tragédie.

Roky skrýval tajemství

Patnáct let skrýval Miroslav Horníček před světem tajemství spojené s tragickou smrtí svého syna. Veřejnost se o hrůzné události dozvěděla teprve až z dokumentu Miroslav Horníček: Humor není žádná sranda, který Česká televize uvedla k hercovým nedožitým stým narozeninám.

K neštěstí došlo během natáčení seriálu Byli jednou dva písaři v roce 1972. "Když jsme točili Písaře, byl tam můj syn a skončil neblaze, při epileptickém záchvatu. Lovil ryby a seděl na takový betonový propusti, nebo jak by se to řeklo, a spadl dovnitř," popsal Horníček den, kdy se jeho syn utopil v Trojanově mlýně na okraji Prahy.

"Přijel jsem z natáčení domů a říkal jsem si: Honza je už doma. Ale tam nebyl. Tak jsem ráno vyjel hodně brzy a v mlýně jsem ho hledal. Přišel za mnou Jirka Sovák a říkal: Pojď, jedeme, je v nemocnici. Což byl od něj trik, aby mě tam vylákal. A tam mi dali injekci na uklidnění a řekli, že je mrtvý," dodal herec. Se smrtí syna se vyrovnával velice dlouho. "Ta jeho diagnóza vypadala tak, že měl klíšťovou encefalitidu a po ní následovaly epileptický záchvaty. Jediný, čím se trochu utěšuju, je, že ty záchvaty by se byly zhoršovaly, a že by byl asi skončil v ústavu," přiznal Horníček s tím, že si zesnulého Jana (†21) na zahradě chalupy v Kytlici vždy připomínal. "To okruží, nebo jak bych to nazval, to je zřejmě z nějakého mlýna a to sem přikutálel můj syn. Teď do vody, která v něm je, chodí pít ptáčci."