Herec s nezaměnitelným hlasem Miroslav Moravec: Se synem se před smrtí neusmířil

Moravec miloval divadlo a kontakt s publikem ho naplňoval. Navíc propůjčil svůj hluboký hlas nejrůznějším slavným hvězdám. Za všechny můžeme jmenovat třeba komisaře Moulina nebo legendárního Fantomase.

Díky svému talentu Moravec dostal možnost zahrát si v Národním divadle, ale nakonec se rozhodl nastoupit do angažmá do Divadla na Vinohradech. Tam působil až do roku 2004, než byl prý vyhozen pro nadbytečnost novým ředitelem Martinem Stropnickým.