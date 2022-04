Miroslav Šimůnek má trápení se snoubenkou: Sledují ji stalkeři

Zdroj: Profimedia

Miroslav Šimůnek se před časem dostal ze silné závislosti na lécích a jak sám říká, za svůj život vděčí hlavně své snoubence Alici. Herec přiznává, že nebýt jeho milované, už dnes nemusel být mezi námi. Svou krásku si ale musí pořádně hlídat, sledují ji totiž otravní fanoušci.

Miroslav Šimůnek má ve své snoubence Alici velikou oporu. Novým vztahem se pohádkový princ pochlubil teprve loni a krátce na to oznámil, že s partnerkou chystají svatbu.

Šimůnek je své přítelkyni velice vděčný, jelikož ho vytáhla z těžké závislosti na lécích a ona byla jeho hlavní motivací, proč se rozhodl nastoupit do léčebny.

"Zavolal mi, že by chtěl nastoupit na léčení, a tak jsem mu to domluvila a zařídila. Já jsem to jeho zachránění chtěla a věřím, že je dnes zase zpátky. Je to (pomoc) určitě oboustranné, k podrobnostem se nechci už jen kvůli svému téměř sedmnáctiletému synovi vracet," řekla Alice extra.cz. "Nám to trvalo řadu let, než jsme se dali dohromady. Známe se už dlouho z různých akcí. Byli jsme dlouholetí přátelé. A když se ohlížím zpětně, musím přiznat, že do puntíku platí, že Alička mi skutečně zachránila život. Jinak bych už teď byl mrtvý. Byl jsem nešťastný, neměl jsem ze života radost. Žil jsem z hodiny na hodinu a ani jsem nevěděl, jestli se dožiju konce dne," doplnil herec svou snoubenku.

Svatba na spadnutí

Miroslav Šimůnek je do své Alice po uši zamilovaný a mluví o ní v samých superlativech. "U Aličky je tolik pozitiv, že by vám na to nestačilo ani všechno místo na internetu. Vážím si na ní úplně všeho. Je to strašně hodný a srdečný člověk. Je hodná, starostlivá, pečlivá. Má úžasný smysl pro eleganci ve všech směrech. Musím říct, že se k sobě chováme opravdu krásně. Náš vztah je založený na skutečné lásce. A další věci, které si vážím, je obrovská pracovitost. To, co si vybudovala, nemá kvůli svému vzhledu, ale kvůli tvrdé dřině," pěje Šimůnek ódy na svou partnerku.

Herec plánuje v příštích měsících svatbu, kterou musel odložit. "S ohledem na covid a válku jsme to museli posunout, momentálně uvažujeme nad červnem až maximálně zářím. Rozhodně to ale bude v zahraničí. Chceme to komorní, maximálně v šesti lidech. Už vybíráme různé potřebné věci, ale datum rozhodneme až někdy v následujících týdnech," svěřil se výše zmíněnému webu.

V dokonalém vztahu se ale přeci jen najde jeden mráček, a to jsou neodbytní fanoušci Alice.

Agresivní stalkeři

"Její příznivci jsou docela fanatičtí. Jsou mezi nimi i stalkeři. Třeba jsme vyšli z domu a tam zničehonic stál chlap s kytkou. K tomu dárky, nabídka svezení do práce… To aby jeden pomalu začal žárlit. Já ale nemusím," popsal Miroslav Šimůnek nepříjemné zážitky s fanoušky své nastávající.

"Někteří jsou na ni na sociálních sítích pomalu i agresivní, že si jich nevšímá. Ale čtu také třeba romantické básničky, nabídky k sňatku, taky už přišla zpráva o tom, že by se mohla nastěhovat do baráčku v Jihlavě," uzavřel herec.

Miroslav Šimůnek je po uši zamilovaný