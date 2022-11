Manželství Miroslava Táborského: Házení talířů i podpora při zákeřné nemoci

Zdroj: Tilen Vajt/Profimedia

Pokud lze o nějakém herci říct, že je neustále usměvavý i přes útrapy, které mu život přinesl, pak je to právě proradný vinař ze seriálu Bobule, Mirek Táborský. I jeho manželství byla jedna velká Itálie. Aby měl v životě klid, temperamentní manželce raději ve všem ustoupil.

Vtipný, talentovaný a oblíbený herec Mirek Táborský je duší dobrák, což mu v životě přineslo už různá příkoří. Nejen, že jeho naivity využívali různí kolegové a lidé v hercově okolí, ale také jeho manželka Kateřina mu dávala zabrat.

Herec, který má rád klid, nesnáší hádky a nejraději by si žil ve své vlastní ulitě, raději své temperamentní ženě ve všem ustupoval. Když to neudělal, létaly talíře.

„Je dobře, že jsou ve vztahu emoce, člověk by se měl pohádat, aby se vyčistil vzduch, ale nemělo by se to přehánět. Já jsem rád, že už máme doma klid,“ řekl s úlevou po letech herec pro Expres.

Manželka mu dávala zabrat, ale pomohla mu z nejhoršího

Nakonec to byla ale právě Kateřina, která mu stále po boku a pomáhala mu, když se dozvěděl, že onemocněl rakovinou střeva. Na tu přišel naprostou náhodou. Šel si zastřílet na střelnici a z hluku tam ohluchl. Šel tedy na ušní, kde ho poslali na celkovou prohlídku. Díky ní lékaři zjistili, že trpí rakovinou střeva.

Herec musel jít okamžitě pod kudlu, aby mu byl nádor vyndán. Naštěstí se na něj přišlo včas a herec utekl hrobníkovi z lopaty.

„Jsem pod velkou kontrolou lékařů a jsem momentálně ve stavu, kdy to je v pořádku,“ přiznal časopisu Téma.

Díky jeho nemoci chodili kolegové na preventivní prohlídky

Jeho nemoc ovlivnila i jeho kolegy a kamarády, kteří se šli nechat preventivně také vyšetřit. Nemohli totiž pochopit, proč se to stalo zrovna Táborskému, který žije zdravým životním stylem a jeho stravování je také ukázkové.

Táborský prostě musel zařadit zpátečku a nyní, jak se zdá, se jeho život uklidnil jak doma, tak po zdravotní stránce. Tak doufejme, že mu legendární úsměv na tváři dlouho vydrží.