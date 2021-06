Sestra Šafránkové Mirka: Když se Libuška stala slavnou, svou kariéru zahodila

Dvě krásné sestry, Miroslava a Libuška Šafránkovy, měly obě našlápnuto na slušnou kariéru. Nakonec ale svět dobyla jen jedna z nich. Byla to Libuška. Její mladší sestra se totiž stáhla do ústraní a pověsila herectví na hřebík. Předtím si však tyto dvě talentované ženy stihly alespoň jednou zahrát ve stejném filmu, šlo o Malou mořskou vílu.

V sedmdesátých letech byly Libuška a Miroslava považovány za nejkrásnější herecké sestry tehdejšího Československa. Roku 1976 si dokonce zahrály ve společném filmu. Šlo o legendární snímek režiséra Karla Kachyni z roku 1976 s názvem Malá mořská víla.

V té době šlo o velmi moderní počin, při kterém byla použita celé řada neznámých efektů a velmi důležitou roli sehrála i výtvarná stránka díla. Miroslava představovala přímo malou mořskou vílu a Libuška princeznu ze sousedního království. Tímto snímkem však spolupráce sester skončila.

Libuška zářila, Mirka se stáhla do ústraní

Libuška začala dostávat jednu roli za druhou a Mirka se po ztvárnění Robinsonky a Borůvky ze slavného filmu Jak svět přichází o básníky stáhla do ústraní a rozhodla se s hraním skončit. Naposledy se objevila roku 1993 v pohádce Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek.

Aby nebyla neustále srovnávána se svou sestrou, odstěhovala se do západního Německa a začala studovat ekonomii. Také se u našich sousedů vdala. Domů se vrátila, až když začala natáčet Arabelu.

Pro eXtra.cz Šafránková řekla, že jí herectví nikdy nepřirostlo k srdci, proto na rozdíl od své sestry všechny nabídky odmítala. S manželem se raději věnovala překládání knih.

Nejen sestry, ale i nejlepší kamarádky

Když se Miroslava vrátila domů, našla si bydlení kousek od sestry Libušky, se kterou byla celý život kromě sesterského pouta také blízká přítelkyně. Když přišla před lety zákeřná nemoc, také se o ni vzorně starala. Svému švagrovi, Josefovi Abrhámovi, vyvařovala a ten si nemohl vynachválit její omáčky a polévky.

Nyní Mirku nejen že bolí srdce, protože odešla její polovička, ale také truchlí, že ztratila nejlepší přítelkyni. Ani po sestřině smrti však návrat na divadelní prkna či k filmu neplánuje. Zůstane se místo Popelky starat o svou rodinu.

Náhlému odchodu sestry, ale také nerozumí a přemýšlí nad ním.

"Ani já dodnes nevím, co se stalo. Bylo to tak nečekané… Volala jsem synovci, ale on mi také nebyl schopen nic říci. Víte, já si myslím, že to ještě nevědí ani lékaři, že to zkoumají. Nikdo netušil, že už se domů nevrátí. Nikdo to nečekal. Vůbec nikdo z nás nebyl připraven, že by mohla takto náhle odejít. Když o tom ale teď tak přemýšlím, tak jsme na to připraveni být mohli. Nikdo si nedokáže představit, co si chudák musela zvlášť poslední dobou prožít," řekla smutně Blesku.

