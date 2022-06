Miroslava Šafránková trpěla kvůli nemocným dětem: Strach měla i sestra Libuška

Zdroj: Profimedia

I mladší sestra Libušky Šafránkové, Miroslava, se pokoušela prorazit v herectví, nakonec ale dala přednost studiu a odcestovala do zahraničí. Několik let strávila i v exotickém Mexiku, namísto pohádkového života plného slunce a pohody si v něm ale prožila několik velmi dramatických okamžiků. Její děti totiž trápila vážná nemoc. Strachy bez sebe pak byla ve vzdáleném Československu i její sestra Libuška.

Libuška a Miroslava Šafránkovy pocházely z umělecké rodiny, a tak nebylo velkým překvapením, že se obě vrhly do světa filmu. Zatímco ale Libuška herectví zbožňovala a přecházela z jedné role do druhé, mladší Miroslava tolik úspěchů nesklízela. A to možná i proto, že ji natáčení naplno neuhranulo. Po několika rolích se rozhodla odstěhovat do západního Německa, kde podle webu NašeHvězdy.cz vystudovala ekonomickou fakultu v Mohuči a zároveň se v zemi i vdala. S manželem pak na tři roky zcela utekli z Evropy a odstěhovali se do Mexika.

Strach Libušky

Sestry k sobě měly vždy velmi blízko a ve všem se navzájem podporovaly. O to hůře ale nesly to, že nemohly být spolu a dělilo je několik tisíc kilometrů. A Libuška velmi trpěla hlavně ve chvíli, kdy se dozvěděla, že děti její sestry v Mexiku onemocněly vážnou nemocí, a Libuška jim nemohla být na blízku. „Vážně jí onemocněly děti v tropické cizině. Lila (Libuška) bezmocně čekala na telegram, jak všechno dopadne,” napsala ve své knize Ghetto vyvolenců (Portréty z Národního) Zuzana Maléřová.

Kromě toho měla Libuška velký strach z toho, že se se svou sestrou už nikdy neuvidí. Když se pak Miroslava i s dětmi konečně po letech vrátila do tehdejšího Československa, Libuška byla štěstím bez sebe a na letišti je vítala s obrovským nadšením.

Nebyly rivalky

Přestože si byly sestry velkou oporou a nikdy mezi nimi nebyla žádná rivalita, někteří se zajímali o to, zda náhodou mladší Miroslava na Libušku někdy nežárlila a její úspěchy jí nezáviděla. To ale kdysi obě rázně odmítly. Sama Miroslava přiznala, že ji herectví nikdy tolik nelákalo a v šoubyznysu se necítila dobře. Ale Libušku ve všem na sto procent podporovala a kariéru jí přála.