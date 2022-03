Míša Nosková je podruhé maminkou, dcera dostala netradiční jméno

Zdroj: Profimedia

Slavná muzikálová zpěvačka Michaela Nosková se stala už podruhé maminkou. Zpěvačce a jejímu partnerovi Jindřichovi Čandovi se narodila holčička. Informaci skrývali díky komplikacím při porodu celý týden před světem. Holčička po narození vážila 3,2 kg a měřila 51 cm a dostala velmi netradiční jméno Jasna Marianne.

Jméno skrývá tajemství

Důvod jména byl naprosto jednoduchý: „Co se týče jména, velice pečlivě jsme jej zvažovali, hlavně Jindřich se těmito věcmi zabývá, musí přijít, sednout si a mít význam. Jasněnka byla jasná téměř od začátku. Jasna, jak je oficiální tvar jména, evokuje představu čistoty a světla. A druhé jméno Marianne? To je zase Bohem milována. A počáteční písmena Jasna Marianne je zároveň anagram jako Jindřich a Míša,“ vysvětluje Nosková Blesku. Nosková už před porodem prozradila, že mají vybraná jména jak pro holku, tak pro kluka. Obě začínala na J. „U kluka by to byl Jindřich, ale Jindřiška to určitě nebude. Máme nachystané i věci pro kluka, či holku, protože po Elišce jsem věci dala do rodiny jejího tatínka, který měl dcerku a pak k tomu přidal syna. Teď se mi od něj vrátilo vybavení jak na holčičku, tak na kluka. Jsme nachystaní na obě varianty,“ řekla v lednu.

Třetí manžel

Michaela Nosková se v roce 2010 vdala za podnikatele Jana Horsáka a stejný rok mu porodila dceru Elišku. Po třech letech se pár rozvedl. Po nevydařeném vztahu si dala zpěvačka chvíli pauzu od vztahů. Všechny pak překvapila tím, když si tajně vzala na Sri Lance Ondřeje Bábora. Jejich vztah však nebyl platný kvůli tomu, že po příjezdu do České republiky nepotvrdili svůj slib na radnici. Později se tento fakt ukázal jako výhoda, nemuseli se rozvádět.

Zpěvačka se dostala do povědomí diváků soutěží Česko hledá Superstar, po skončení soutěže se dala na dráhu muzikálové zpěvačky. Divadelní diváci ji mohou znát z muzikálu Evita, Mama Mia, Ples upírů nebo Bídníci. Zpěvačka dlouhé roky bojovala s váhou, po pár kilech navíc propadla cvičení a dietám. Tato záliba se jí vyplatila hlavně během těhotenství. Pravidelně cvičila až do posledních dní, bříško na ní nebylo téměř vidět do osmého měsíce.