Těhotná Nosková popsala, jak se cítí, svatbu jí plánuje malá dcera

Michaela Nosková a její partner Jindřich Čanda čekají miminko. I když zpěvačka na sociálních sítích už delší dobu naznačovala, že je v požehnaném stavu, až teď vyšla s pravdou ven. S oznámením možná váhala i proto, že na ní těhotenství zatím není vůbec vidět.

Není to tak dávno, kdy se Míša pochlubila s jinou šťastnou novinkou. Partner Jindřich Čanda ji totiž ve středověké krčmě v Dětenicích požádal o ruku. Oba už sice věděli, že je zpěvačka těhotná, sladké tajemství si tehdy ale ještě nechali pro sebe.

Rodit budu v zimě

"Jsem už v pátém měsíci těhotenství, ale zatím jsem to neoznámila ani v divadlech. Rodit mám až na přelomu ledna a února," prozradila Míša pro deník Blesk. Zpěvačka zřejmě využila toho, že ještě nemá ani těhotenské bříško.

Noskovou si diváci určitě dobře pamatují jako finalistku soutěže Česko hledá SuperStar, dneska nadaná zpěvačka nejčastěji hraje v muzikálech a operetách. A protože se v showbyznysu pohybuje už dlouhou dobu, nechce už před fanoušky mluvit úplně o všem, co prožívá.

"Za svůj život jsem se bavila o svém soukromí až až. Život známé osobnosti znamená jej žít s veřejností. Patří to k tomu. Ale v posledních letech prožívám to privilegium to nedělat a je to mnohdy osvobozující. No a teď musím přemýšlet za dalšího človíčka navíc," vysvětlila Nosková pro TV Nova.

O tom, že se rodina brzy rozroste, dlouho nevěděla ani Míšina jedenáctiletá dcera Eliška. Tu má zpěvačka s bývalým manželem Janem Horsákem. "Na sourozence se moc těší, ostatně to všechny tři děti, které už dohromady s Jindřichem máme," řekla Blesku Nosková, jejíž přítel má z předchozího vztahu dva potomky.

"Bohužel, díky mizernému soudnictví mé dvě děti nemohly být tolik se mnou, tak teď to bude lepší. Zároveň jsem rád, že jsem to stačil říct mému otci, doslova v jeho poslední hodince," dodal pro TV Nova Jindřich, kterému koncem června zemřel tatínek.

Vypadá to, že talentovaná zpěvačka má přímo ukázkové těhotenství. Na sociálních sítích totiž často sdílí fotky z fitka, kde se věnuje nejen spinningu, ale také cvičení pro těhotné ženy. Pravidelný pohyb proto Míše určitě jedině prospívá.

Spinning i cvičení pro těhotné

"Jojo, už pátý měsíc těhotenství a zatím se nám daří skvěle. Tak holky, kdo si bude chtít s námi zacvičit v těhotenství, od příštího týdne si dáme lekce pro holky s pupíkem… Můžou přijít i ty bez něj, samozřejmě, ale cvičení bude lehké a příjemné. Slibuji!" připsala Míša nedávno k fotce, na které má skutečně naprosto štíhlé břicho.

Kromě toho nastávající maminku čekají další příjemné povinnosti, po dvouleté známosti se svalnatým podnikatelem se Míša chystá na svůj velký den. Do svatebních příprav se už po hlavě pustila i zpěvaččina dcera Eliška.

"Tak prý nám tu svatbu naplánuje a vrhla se do vybírání šatů," napsala Míša pobaveně ke snímku, na kterém Eliška sedí u počítače, v jedné ruce drží mobil, a působí proto jako malá svatební koordinátorka.

Míša účinkuje v mnoha muzikálech.