Rodinka jak z reklamy: Tomešovi promluvili o plánování dalšího potomka

Zdroj: kafe.cz

Prvního června tomu bylo šest let, co si řekli své ano známí herci a zpěváci Roman Tomeš a Míša Doubravová. Za tu dobu si užili a prožili, jak oba tvrdí, řadu parádních chvil a také jednu docela krušnou krizi. Ta už je ale zažehnána a rodina funguje, jak má. Prostě jak říká silnější polovina páru, zamakali na vztahu a dobrý konec se dostavil. Teď už je čtveřice Tomešů v pohodě a vše klape. Míša má tři chlapy v chalupě a vyloženě si pánskou společnost užívá.

„To je fakt, nejsem mamina, co všechno musí zvládat sama vlastními silami. Kluci mi hodně pomáhají. Já v podstatě v současné době nemusím doma skoro nic dělat. Kristián mi třeba vykládá nákupy, vyklízí myčku, Jonáš mi zase asistuje třeba při praní a taťka Roman se stará o zahradu. O ostatní povinnosti se vždycky bez problémů podělíme,“ informovala kafe.cz Míša, ovšem se svou trochou do mlýna přišel i manžel.

„Musím přiznat, že jedinou věc, které se zatím úspěšně vyhýbáme všichni tři pánové, je žehlení a skládání prádla. To nepatří mezi naše oblíbené kratochvíle a ani v budoucnu se to zřejmě nezlepší. Jsou to také jediné činnosti, které necháváme zcela na Míše a ona nás kvůli tomu ani příliš nepeskuje,“ s úsměvem doplnil Roman.

No, přeci jen jste tři kluci a ženský element tvoří jen jediná osobnost. Co rozšířit rodinku o dceru, aby se poměr trošku vyrovnal?

„Děti nám vyšly napoprvé a považujeme to za obrovský dar. To neznamená, že se neupejpáme a nebráníme dalšímu potomkovi, ovšem rozhodně ho neplánujeme. My jsme vlastně neplánovali ani jedno dítě, a máme dvě, takže momentálně nemá cenu propírat co by kdyby. Bude-li další potomek, tak bude, když ne, nic se neděje. Máme dva skvělé kluky, a to ke štěstí a spokojenosti stačí,“ prozradila krásnější polovina páru.

Tomešovce jsme zastihli na Jungmannově náměstí v Praze, kde se se spoustou kolegů aktivně zúčastnili charitativní akce Busking pro Slunce a samozřejmě početnému diváctvu zazpívali. A jelikož, jak oba potvrdili, i jejich synové jsou hudebně nadaní, nechali je, aby jejich vystoupení vyšperkovali k dokonalosti hrou na bubny.

„A proč ne? Naše děti denně poslouchají to, jak doma hrajeme na nástroje a zpíváme si, tak to logicky pochytily. Třeba starší Kristián je všeobecně hudebně nadaný, a jakmile zahlédne někde třeba ty bubny, tak vlítne za nástroj a hraje. Jonášek má raději piáno a u něj vydrží tak dětsky preludovat také dost dlouho. I když, jak jsme se přesvědčili, i to bubnování ho baví. Za pár dnů, přesněji druhého července, dáme ale všichni práci na chvíli vale. S potěšením jsme s manželkou zjistili, že se nám v létě podaří vyšetřit pár dnů volna, takže odjíždíme celá rodina na deset dnů do Chorvatska. Vybrali jsme jeho severní část, aby cesta nebyla moc dlouhá a únavná. Těšíme se strašně moc, protože sezona byla hodně náročná, jsme docela dost unavení, takže si to jako rodinná partička určitě užijeme,“ dodal Roman Tomeš a jelikož přišla chvíle, kdy měli vyrazit na další vystoupení rozloučili se a zmizeli se synky v nenávratnu.