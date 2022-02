Zaujala ho sexy oblečkem: Míša Tomešová s manželem popsali své seznámení

4

Míša Tomešová a Roman Tomeš

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Sdílej článek:

Dnes jsou už více jak pět let manželé a září vedle sebe štěstím a láskou, byly ale doby, kdy Michaela Tomešová o Romanovi Tomešovi pochybovala. Zatímco on do ní byl zamilovaný ještě předtím, než se s ní vůbec potkal, Míša o Romanovi zpočátku neměla to nejlepší mínění.

Sdílej článek: