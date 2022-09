Tomešovi oslavili desetileté výročí: Zkažený oběd a řeči o jiné ženě

Zdroj: Profimedia

Míša a Roman Tomešovi tvoří pár už deset let. Kulaté výročí si žádalo oslavu, a tak Míša a Roman neváhali a chtěli si nějakou tu romantiku ve dvou užít. Ne vše dopadlo ovšem podle jejich plánu.

Roman sdílel na svém Instagramu fotografii z doby, kdy spolu s Míšou začali chodit. Nutno říct, že se skoro nezměnili. Oba dva vypadají pořád neuvěřitelně mladistvě. Jediný rozdíl je v tom, že se rozrostli o dvě děti Jonáše a Kristiána. Spokojená rodinka si nedávno pořídila do své smečky i fenku.

Neobyčejné výročí

„My si nikdy nepotrpěli na velká, okázalá gesta, kde bychom tomu druhýmu i celýmu instáči museli ukazovat jak moc pompézně jsme si užili výročí. Ale přece jen se mě Romča zeptal: Miško, co kdybych tě dneska vytáhnul na oběd, když máme těch deset let? Třeba na sushi?“ Tento plán zněl zcela jednoduše a nevinně, zanedlouho se ovšem začaly dít věci. „Přijedu domů, hladová jak pes. Chci jet. Roman ještě mokrej v trenclích, že se na to chtěl umejt a oháknout. V mezičase mi Romča ještě strčí nohu před obličej, protože si tam zarazil třísku a potřeboval to zkonzultovat. Konečně vyrážíme. Roman ještě s mokrou hlavou. Omylem jsem místo do restaurace jela na autopilota do obchodu, otočili jsme se, konečně jsme dorazili do úvalské sushi restaurace. Zavřeno.“

Pár se nenechal odradit ani touto komplikací a vydali se do další restaurace, kde je čekalo opět překvapení. Jídla, na která měli chuť, už byla vyprodaná. Romana navíc trápí bezlepková dieta, a tak si dal jednoduše jediné bezlepkové jídlo na menu. Po příjezdu domů čekalo Míšu další překvapení. Roman začal bezprostředně mluvit o jiné ženě. „Lehneme si do postele a Roman mi začne nadšeně vyprávět o nějaké super kuchařce, která, cituji: ,Co nevíš, když nemůžeš, tak to prostě uděláš.‘ Ehm, moc pěkný. Po pár minutách smíchu jsme oba usnuli. Spokojení, najedení a vysmátí. Bylo to to nejkrásnější výročí. Bezprostřední, trhlý, svý, obyčejný a na nic si nehrající. Jako my. O těhle maličkostech to je. Těším se na každý tenhle náš společný puzzlík,“ dodala ve svém instagramovém postu na závěr.

Krize zažehnána

Jak se zdá, v současné době je vztah Tomešových ideální. Ne vždy tomu ale tak bylo. Na manželskou krizi poukázal sám Roman v reality show Výměna manželek, které se slavný pár zúčastnil. „My jsme teď měli období, kdy jsme se moc nevídali, a když jsme se viděli, tak jsme řešili většinou logistiku, hlídání, platby… a měli jsme na sebe málo času. Paradoxně ta Výměna přišla v pravý čas, oba jsme to potřebovali. My tyhle problémovější momenty v našem vztahu neventilujeme, protože nechceme, je to naše věc. Ale teď to můžu říct, že to tak bylo, bylo to horší, poslední dobou, a něco mi říká, že to bude zase hezký.“