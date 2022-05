Míša Tomešová po Výměně promluvila o třetím dítěti: Dočkají se s manželem dcery?

Zdroj: TV Nova

Diváky čekalo v nové epizodě reality show Výměna manželek hned několik překvapení. Tím větším z nich bylo, že se na jedné straně objevila herečka Míša Tomešová, která si na vlastní kůži vyzkoušela, jaké to je na deset dní opustit vlastní rodinu a starat se o zcela odlišnou domácnost. Herečka si natáčení skvěle užila a vzpomíná na něj s láskou. Po skončení Výměny prozradila, co je u ní doma nového.

Nová epizoda reality show Výměna manželek byla vskutku netradiční. Kromě toho, že šlo o další VIP díl, ve kterém se tentokrát objevila herečka Míša Tomešová, se diváci na druhé straně vůbec poprvé v historii pořadu setkali s maminkou samoživitelkou. Dvaatřicetiletá Míša neměla ve svém životě moc štěstí v lásce, a tak zůstala na výchovu svých čtyř dcer úplně sama. Na Míšu Tomešovou tak čekala opravdu velká výzva. S péčí o čtyři holčičky si ale poradila na výbornou.

Krásné vzpomínky

Míša Tomešová měla dle svých slov největší obavy z toho, jak vyjde se svým náhradním partnerem, který by nemusel tak úplně pochopit její uměleckou duši. Když ale zjistila, že bude mít na starost náhradní děti úplně sama, i přes počáteční zděšení jí spadl kámen ze srdce.

„Tím, že tam na mě čekaly čtyři úplně úžasné holčičky plné obrovské pokory a úcty a píle, tak jsme si to užily. Opravdu musím říct, že jsme si užily krásnou dámskou jízdu,” pochvalovala si herečka natáčení v rozhovoru pro Nova Plus, přičemž její prozatímní dcery měly z její přítomnosti rovněž obrovskou radost.

Do třetice holčička?

Míša Tomešová, která je pyšnou maminkou dvou synů, se ve Výměně manželek nechala slyšet, že si vždy přála i holčičku. A vzhledem k tomu, nakolik se čtyřmi děvčaty vycházela, se nabízí otázka, zda se s manželem napotřetí nechtějí ještě o holčičku pokusit. Takový krok ovšem podle herečky není v současné době na programu dne.

„Momentálně si nedokážu představit, že bych teď opustila svojí pracovně-mateřskou zónu v té podobě, ve které momentálně je. Že bych se pustila do dalšího miminka, to si úplně představit nedokážu,” nechala se Míša Tomešová slyšet, přičemž ale uvedla, že člověk nikdy neví, co mu život přinese, a proto zplození dalšího potomka rozhodně nevylučuje. „Pokud si k nám nějaké další dítě najde cestu, tak to bude neplánované jako ty první dvě,” dodala ještě herečka.