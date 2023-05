Krainová i Pomeje se toho nebojí: Podívejte se, jak jim málem vypadla ňadra

Zdroj: Profimedia

O víkendu se ve Foru Karlín volila nová Miss Czech Republic. Na galavečer jako vždy dorazila celá řada hvězd českého showybznysu. Mezi hosty dokonce byla i Agáta Hanychová, která ještě nemá za sebou ani šestinedělí. Největší pozornost na sebe ovšem díky odváženému modelu bezesporu strhla Simona Krainová.

Vítězkou letošního ročního soutěže krásy Miss Czech Republic se stala Justýna Zedníková. Na slavnostní vyhlášení přišla celá řada známých tváří českého showbyznysu a přítomné dámy se nebály obléct do velice vyzývavých rób.

Například účastnice reality show Like House Barbora Stříteská na akci ukázala nová prsa, která si nedávno nechala vylepšit implantáty. Nejodvážnější model ale bezpochyby vynesla Simona Krainová.

Nestárnoucí dvojnásobná maminka zvolila sametový overal v černé barvě, který ovšem zahaloval pouze nejnutnější části jejího sexy těla a do očí se jí nejspíš díval opravdu málokdo. Své bujné přednosti se nebála ukázat také moderátorka Eva Perkausová. Ačkoliv moderátorka teprve nedávno porodila syna, v rudých šatech předvedla naprosto dokonalou postavu.

Decastelo po vážné autonehodě

Na obří výstřih vsadila i Andrea Pomeje, která celý večer měla co dělat, aby ji neposedná ňadra nevypadla z róby ven. Na galavečer překvapivě dorazila i Agáta Hanychová s Jaromírem Soukupem. Influencerka sice nemá za sebou ani šestinedělí, obrážení společenských akcí si ale nenechá ujít. Na rozdíl od svých kolegyň z branže ovšem neodhalila dekolt. Trojnásobná maminka zvolila šaty s vysokými rozparky v královské modré.

Těhotenským bříškem se na Miss dorazila pochlubit Dominika Myslivcová. Ta zvolila model připomínající rybářskou síť a zdůraznila rostoucí pupík.

Eva Decastelo sice byla ještě otřesená z autonehody, po které skončila s pohmožděninami a hematomem na játrech, přesto se rozhodla vyvést svého přítele Tomáše Třeštíka a oběma to velice slušelo. Moderátorka oblékla volnější modré šaty a její partner černé sametové sako. Do výraznějšího stylu se pak pustila Monika Bagárová. Zpěvačka měla na sobě flitrovaný kostýmový komplet, ve kterém byla sice nepřehlédnutelná, zároveň ale trochu působila jako diskokoule. Jak to hvězdám na Miss Czech Republic slušelo, se můžete podívat v naší galerii.

Stříteská na Miss předvedla svůj zbrusu nový dekolt