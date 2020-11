Natálie Kočendová: Po hrůzném zážitku opět užívá života! Ukázala své křivky!

Když Natálie Kočendová zveřejnila snímek sebe, jak v náruči drží mrtvého syna, vyvolalo to obrovský zájem veřejnosti i médií. Modelka otevřela téma, které je podle maminek velikým tabu!

Kočendová se dokonce krátce po potratu nechala nafotit jak pláče, aby měla zachycené i tyto těžké chvíle. "Včera jsem se sešla s mým kamarádem fotografem Adamem a jeli jsme do lesa, kde jsme si sedli, nastavili foťáky a povídali. Řekla jsem mu vše dopodrobna. Vznikly REAL fotky. Žádný photoshop, žádný makeup, neupravené vlasy, ale REÁLNÉ EMOCE. Bylo to pro oba velmi těžké. Ale takhle se momentálně cítím. Zlomená, tou obrovskou ztrátou jsem přišla o kousek sebe. Ale víte co? Stal se ze mě jiný člověk. Člověk, který si váží VŠEHO! Každé sekundy!" napsala tehdy na svůj Instagram.

Dnes se však cítí silnější než kdy dřív a už se opět dokáže usmívat a radovat z maličkostí, a aby nebyla smutná, snaží se být neustále v pohybu. Cílem jejího posledního výletu se staly Satinské vodopády v Beskydech, kde se odvázala a odhodila tričko i podprsenku!