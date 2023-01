Místo zločinu České Budějovice budí rozporuplné reakce: Nový seriál boduje napůl

Zdroj: Česká televize

Česká televize uvedla zbrusu nový seriál s názvem Místo zločinu České Budějovice a vsadila tak na jistotu. Čeští diváci si totiž kriminální série častokrát chválí, zvláště pak ty z produkce ČT. Jenže tentokrát jsou z nejnovějšího počinu v rozpacích.

Po Místech zločinu z Plzně a Ostravy se zločin přestěhoval do jižních Čech. Předchozí dvě řady oblíbeného seriálu přilákaly k obrazovkám vždy přes 1,3 milionu diváků. Tentokrát bude policejní tým pracovat ve složení David Novotný, Judit Pecháček (Bárdos), Leoš Noha, Filip Březina a Pavla Beretová. Místo zločinu České Budějovice natočili Jiří Chlumský a Jan Hřebejk. Stejně jako v případě předchozích řad, i tentokrát se filmaři inspirovali skutečnými zločiny, které se staly. Diváci ale bohužel radostí neskáčou.

Každému není po chuti

Po odvysílání první epizody se začaly na oficiálním Facebooku České televize hromadit reakce na nový seriál a byly dost rozporuplné. „Celkem pěkné, uvidíme, jak se to bude vyvíjet,” napsala například jedna z divaček. „Nic moc, něco nám přišlo i spíše směšné. Ale ještě se podíváme,” přidal se další z komentujících, který i přes nespokojenost dá Místu zločinu ještě šanci.

Někteří kriminálku ale okamžitě zavrhli. „Bohužel, nelíbil se mi. Vůbec mě nevtáhl do děje, nebylo to napínavé. A tak jsem se těšila,” znělo v sekci komentářů. „Asi v polovině jsem to přepnula, ale každému se líbí něco jiného,” povzdechla si ještě jedna z divaček. Bohužel se ovšem reakcí, ve kterých uživatelé sociální sítě zmínili, že první epizodu ani nedokoukali, objevovalo poměrně dost.

Hvězdné obsazení

V seriálu Místo zločinu České Budějovice se objevuje celá řada dobře známých tváří, prostor ale dostávají i méně známí herci. Děj se pak nesoustředí jen na samotné zločiny, ale zaobírá se i osobními životy vyšetřovatelů a divákům ukazuje známá místa z trochu jiného pohledu. „Díky natáčení se na místa, která mohou být i jiná než kriminální, člověk zase dívá jinýma očima. Nový tým kriminalistů je navíc opět složen z výborných herců, i proto věřím, že se divákům bude seriál líbit,“ řekla herečka Pavla Beretová. Zdá se ale, že ani hvězdné obsazení nepřesvědčilo všechny. Možná má ale seriál jen pomalejší rozjezd.