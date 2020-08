Bojovník Josef Laufer: Naději po probuzení dává jeho minulost!

Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici všeobecná/praktická sestra. Základní popis činnosti: zajišťování ošetřovatelské péče v rozsahu své odborné způsobilosti pro cílovou skupinu seniorů, ukládání a podávání léčiv, spolupráce na celkové přímé péči o klienta a s ošetřujícím lékařem, dodržování vnitřních předpisů s důrazem na důstojnost klientů a ochranu majetku zřizovatele. Pracovní režim: jednosměnný provoz 8hod., denní směny od 6:30 do 15:00. Plat od Kč 24.300 (praktické sestry od Kč 22.540) + 6.000 Kč zvláštní příplatek. Osobní příplatek: po zkušební době a dle pracovního výkonu až 2.000 Kč. Průměrný plat: 33.000 Kč.

Od září 2020 hledáme kolegu/kolegyni do Dráčkovy školky na odpolední směny PO-PÁ 11:30-17:00. Své CV s případnými dotazy zasílejte na uvedený email nebo volejte na tel. Těšíme se na Vás! Tým Dráčkovy školy

Administrativa - Skladníci ve skladu náhradních dílů autoservisu WV 22 000 Kč

Na této pozici se neobejdete bez: spolehlivosti a odpovědnosti, řidičského průkazu sk. B (praxi v řízení motorových vozidel), vstřícného a pozitivního přístupu k zákazníkům, znalosti v autodílech - výhodou, není podmínkou! schopnost rychle se učit a pracovat samostatně ve vysokém tempu. Co bude Vaší denní náplni: přijetí a evidence zboží, udržování pořádku ve skladu, odpovědnost za vyúčtování finanční hotovosti a předání fakturace zákazníkovi, efektivní spolupráce s ostatními kolegy z pobočky – jste jeden tým! Zprostředkování STK, měření emisí a evidenčních kontrol na vozech servisu a prodeje, asistence, pojížďky a vyřizování provozních záležitostí servisu a prodeje. Věříme, že Vás potěší: to, že Vaši práci oceníme a budeme si jí vážit, vřelé přivítání do firmy a postupné zaškolení,práce v rodinné firmě s dlouholetou tradicí, která je špičkou na Moravě, dotované firemní stravování, zaměstnanecké výhody při opravě a údržbě soukromého vozu. Zaměstnanecké výhody: Příspěvek na stravování, sleva na firemní služby, zvýhodněné volání, firemní oblečení, firemní akce.