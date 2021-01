MLČENÍ JEHŇÁTEK po 30 letech: Jak moc se změnil Anthony Hopkins a ostatní?

Zdroj: koláž: Šíp

Od natočení legendárního hororu Mlčení jehňátek uteklo již dlouhých 27 let. A podle znalců i přes to, jak dlouho uteklo od natočení, stále patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo na plátnech kin k vidění. Jak se změnili herci? Co se stalo s Buffalo Billem a dalšími hvězdami kultovního snímku? Podívejte se na v galerii. Těžko věřit, že už to bude za chvíli 30 let od natočení nezapomenutelné hlášky: "Dobrý večer, Clarice, už přestala jehňátka naříkat?"