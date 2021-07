Filmový festival se blíží, tohle jsou ty nejlepší momentky z Karlových Varů

Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Loni jsme si filmový festival v Karlových Varech museli nechat kvůli pandemii koronaviru ujít, ale letos to vypadá, že se konat bude. Sice samozřejmě za zpřísněných bezpečnostních a hygienických podmínek, ale co na tom záleží, hlavně, že se do Varů budeme moci opět po dvou letech vypravit.