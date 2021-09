V 90. letech se zapletla s Clintonem: Jak dnes vypadá Monica Lewinsky?

Zdroj: Profimedia

Monica Lewinsky se nechvalně proslavila po celém světě díky svém románku se ženatým prezidentem Billem Clintonem. Přezdívalo se jí nejnenáviděnější žena Ameriky, jak žije dnes?

Monica Lewinsky se v devadesátých letech stala celebritou, bohužel ale ne zrovna oblíbenou. V letech 1995–1996 působila v Bílém domě a v Pentagonu jako stážistka a mezi ní a prezidentem Billem Clintonem tehdy přeskočila jiskra.

Románek ženatého prezidenta a mladé stážistky se ale brzy provalil, což mělo pro Monicu velice nepříjemné důsledky.

Za svůj poměr s o sedmadvacet let starším Clintonem se pak musela Lewinsky omluvit jak prezidentovi, tak jeho rodině i celé Americe.

Lewinsky byla mladá a naivní, do Clintona byla zamilovaná

V době skandálu bylo Monice Lewinsky pouhých dvaadvacet. Clinton údajně na své stážistce věnoval speciální pozornost a jejich sblížení rozhodně nebylo náhodně.

"Věnoval mi hodně pozornosti. Stáli jsme někde a on mě držel za ruku déle, než by se slušelo," popsala Lewinsky webu ABC News.

Bývalá milenka prezidenta také přiznala, že se do Clintona zamilovala a jejich vztahu věřila. "Teď se sama sobě směju, protože jsem se do něj skutečně začala zamilovávat," tvrdí Monica a druhým dechem dodává, že byla pro něj velice snadnou kořistí, vzhledem ke svému mládí.

Aféra s prezidentem Monice zničila život

Monica Lewinsky kvůli poměru s ženatým mužem čelila ze strany veřejnosti několik let šikaně a svěřila se, že dokonce přemýšlela i nad sebevraždou. Do Clintona byla zamilovaná až po uši, on ale jejich vztah nikdy nepřiznal a veřejně proti ní vystupoval velice tvrdě.

"S tou ženou jsem neměl žádný sexuální vztah," tvrdil tehdejší prezident opakovaně na kamery. Bill Clinton se navíc i po mnoha letech vyjádřil, že Monice žádnou omluvu nedluží a za své chování se prý dostatečně omluvil v minulosti hromadně celému národu. Za svého muže se navíc postavila i Hillary Clinton. Když došlo na lámání chleba a novináři se jí dotazovali, zda její manžel zneužil při svádění stážistky svého postavení, vždy tvrdila, že ne. A to i přes veřejnou potupu, kterou jí Bill uštědřil.

Zatímco prezident žil dál se svou rodinou jakoby se nechumelilo, pro Monicu byl život náročnější. Nemohla najít zaměstnání a její obličej znal celý svět. Dnes po více než dvaceti letech, se už na skandál zapomnělo a Lewinsky změnila vizáž natolik, že jí nejspíš nikdo nepozná. Ostatně přesvědčte se sami v naší galerii.