Monica Lewinsky o aféře s Clintonem: Nohy jí tenkrát podrazila kamarádka

Od románku někdejšího amerického prezidenta Billa Clintona s jeho stážistkou Monicou Lewinsky uplynulo už dlouhých 25 let. Přesto se s Monicou kauza táhne dodnes. Na to už si ale nyní aktivista a spisovatelka zvykla. A napsala článek o tom, jak se od doby jednoho z největších amerických skandálů její život změnil.

Šlo o skandál, který do té doby neměl v politice Spojených států obdoby. A nemá je dodnes. Psal se rok 1998, když vyšlo na povrch, že bezmála padesátiletý prezident USA Bill Clinton udržuje milostný poměr se svou dvaadvacetiletou asistentkou Monicou Lewinsky. Clinton tehdy vše popřel, na konci svého prezidentského období ale přiznal, že ve svém prohlášení lhal. I tak jej ale společnost neodsuzovala. Naopak vinu připisovala Monice Lewinsky, která byla mnohými obviňována z toho, že zkrátka prezidenta svedla.

Trvalo dlouho, než bouřlivé období pominulo

Monica Lewinsky po pětadvaceti letech od skandálu zveřejnila na webu Vanity Fair článek o tom, co se během uplynulé doby naučila. A je ráda, že ji společnost konečně vnímá jinak. Prožila si totiž časy, kdy nejenže jí lidé nadávali, ale různí moderátoři si z ní utahovali ve svých pořadech. Koneckonců, dlouhé roky byl celý skandál nazýván jako Aféra Monicy Lewinsky. Až po letech se jí konečně začalo říkat Aféra Billa Clintona.

Zradila ji kamarádka

Monica Lewinsky, který se živí jako spisovatelka a aktivistka, uvedla, že jí nechvalně známý skandál pomohl v mnoha životních oblastech. Díky němu se například poučila, komu co říká. Nebýt její kamarádky Lindy Trippové, veřejnost by se o jejím románku s prezidentem vůbec nedozvěděla. Právě Lindě se Lewinsky přiznala, že měla s Clintonem orální sex, a ta to pak ochotně tlumočila novinářům. Monica Lewinsky se už se svou nálepkou naučila žít a je si plně vědomá, že před svou minulostí neuteče. Snaží se ale vše špatné házet za hlavu. Dokonce se přenesla přes to, že se veřejné omluvy od Billa Clintona nikdy nedočká.