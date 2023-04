Natálie Bagárová se chystá vdávat, mezitím nedokonalostmi na těle baví internet

Zdroj: Profimedia

V rodině Bagárových se rodí samé krásné a talentované ženy. Své o tom ví zpěvačka Monika Bagárová, která nejen že patří mezi nejpohlednější ženy Česka, ale navíc i mezi nejoblíbenější zpěvačky. Její o sedm let mladší sestra Natálka jí však směle šlape na paty. Jaké jsou sestry Bagárovy v soukromí?

Pokud sledujete zpěvačku Moniku Bagárovou na sociálních sítích, jistě jste už stihli zaregistrovat i její neméně pohlednou sestru Natálii. Obě děvčata dobře, rády a často zpívají, tudíž si je v duetu můžete poslechnout i z různých domácích videích, kterými obě plní sociální sítě.

Monika Bagárová konečně zažívá po rozchodu s otcem své dcery Ruminky, MMA bijcem Machem Muradovem, šťastné období. Nejen, že se jí daří po pracovní stránce, ale navíc je zamilovaná a z fotek to vypadá, že půjde o vážný vztah a ne pouze o nějaké krátkodobé vzplanutí.

Sestra Moniky Bagárové se bude vdávat, partner ji o Vánocích požádal o ruku

Ale ani Moničina sestra Natálie nezůstává pozadu, ta je sice o sedm let mladší než ona, ale pod čepcem bude nejspíš první. Její dlouholetý partner Michael totiž pohlednou tmavovlásku o Vánocích požádal o ruku.

"Slovy nejde popsat moje pocity…jediný, co můžu říct, je, že tě neuvěřitelně miluju a moc se těším na další roky s tebou, I said yes," napsala si Natálka na Instagram.

Sestry Bagárovy teď mají šťastné období. Nejen, že obě prožívají lásku, ale navíc i je pojí velmi silný vztah. Svědčí o tom i jejich společná píseň Sestra, ve které vzpomínají na společné dětství a poukazují na jedinečné pouto, které je spojuje.

Monika ukazuje dokonalost, Natálie se nebojí jít s kůží na trh

Monika se zdá být dokonalá a takové jsou i její fotky. Zato Natálie se nebojí ukázat i nějakou tu nedokonalost a ukázat, že dvě fotografie mohou za pomoci filtru, světla i make-upu vypadat naprosto odlišně, i když je na nich ta samá osoba.

"Nedělejte si hlavu z toho, že nevypadáte jako ta slečna v plavkách, protože třeba zrovna ona muže být v reálu jedna z těch, které mohou vypadat úplně jinak,“ mudrovala Natálie na sociální síti a připojila dvě fotky, kde na jedné vypadala dokonale a na druhé byly vidět chyby.

Monika i Natálie mají navíc stejný smysl pro humor, rády si tak dělají jedna z druhé legraci. V jejich přítomnosti tak nikdy není nuda. Rodiče na ně mohou být právem pyšní, povedlo se jim vychovat slušné, milé a talentované ženy, které se ve světě určitě neztratí.