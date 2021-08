Monika Absolonová jde do sebe: Hornovi po rozchodu vytřela zrak!

Zdroj: Profimedia

Monika Absolonová je několik měsíců single, rozchod s Tomášem Hornou má ale zatím na ni viditelně pozitivní dopad. Zpěvačka se naplno věnuje kariéře a získala zpět svou postavu snů!

Rozchod Moniky Absolonové a Tomáše Horny byl pro všechny velikým překvapením. Partneři se pravidelně chlubili zamilovanými snímky na sociálních sítích a tak nikoho ani nenapadlo, že ve skutečnosti jejich vztah prochází vážnou krizí.

Definitivní konec oznámila zpěvačka prvního května, na svátek zamilovaných a později přiznala, že se jí vlastně ulevilo. "S každou informací o tom, co mi dělal Tomáš za zády, a dozvídám se každý den nové a nové věci, přichází úleva, že už spolu nejsme. Smutek se přetavuje v úžas z toho, že jsem netušila, co se odehrává. Lidé mi začali říkat: Věděla jsi tohle, tohle, tohle? A já koukám jako blázen. Přichází ujištění, že jsem udělala správně. Už mě nic nepřekvapí a nic mi neublíží. To jsem přesvědčená," svěřila se svým fanouškům v živém vysílání.

Uplynulo několik měsíců a křivdy už hodila Absolonová za hlavu, status svobodné maminky jí ale nakopl a šla pořádně do sebe.

Moniku Absolonovou rozchod motivoval, mění se před očima

Monika Absolonová vždy bojovala s výkyvy váhy, po porodu druhého syna ale byla překvapivě štíhlá jako proutek. V době pandemie ovšem zpěvačka nabrala pár kil navíc, kterých se nemohla zbavit.

Rozchod s Tomáše Hornou měl ale na Absolonovou až zázračný motivující efekt. Dvojnásobná maminka upravila jídelníček a začala rapidně hubnout.

Ačkoliv kvůli zlomené noze nemůže hvězda dělat žádné pohybové aktivity, z posledních fotek je vidět, že kila jdou stále dolů.

Zpěvačka zhubla tolik, že si ji fanoušci chtějí vykrmovat

Muzikálová hvězda před pár dny sdílela fotku s dětmi a i když měla na sobě volné tričko, nešlo přehlédnout její velice štíhlou postavu.

Výrazné změny si všimli i sledující, kteří Monice Absolonové začínají radit, aby se najedla. "Vy se úplně ztrácíte, už máte pusinku jako pětník, jak by řekla moje maminka! Krásný víkend vám i chlapcům a pojeďte na Valachy, ať si vás tu trochu vykrmíme," zvou fanoušci zpěvačku na vykrmovací pobyty.

Nyní už Absolonové chybí k úplnému štěstí jen potkat nového parťáka do života, kterého jí všichni po bolestivém rozchodu s Hornou přejí.

Monika Absolonová vypadá skvěle.