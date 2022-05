Monika Absolonová odhalila kus soukromí: Kdo je tajemný muž na snímku?

Zdroj: Profimedia

Sympatická zpěvačka je po rozchodu s otcem svých dětí, Tomášem Hornou, sama. Její fanoušci a sledující netrpělivě čekají na to, až ukáže nového muže. Nedávno na svém Instagramu zveřejnila fotografii mladšího muže s jejím synem. Jednalo se ovšem o jejího bratra.

Pevný vztah

Monika a její bratr Marek mají opravdu pevný vztah. Vzájemně si radí i v partnerských životech. Její mladší bratr Marek v rozhovoru pro Idnes prozradil, co si myslí o zpěvaččiných partnerech. „Až na pár výjimek to byli vždycky dobrý kluci, chlapi, s kterýma, když se i teď někdy někde potkám, tak bez problému pokecáme. Každopádně mě osobně nejvíc sednul Jarda Haštava, což je teda zřejmě oboustranný, jelikož se vzájemně nazýváme „skorobratrem“ a vídáme se celkem často. Jinak všeobecně je hlavně důležitý, aby s tím či oním byla šťastná, a to ostatní je vedlejší.“ Sourozenecká dvojice spolu reší i daleko závažnější věci než vztahové bolístky, a to třeba vážnou autonehodu, po které Marek utrpěl težká zranění. „Opravdu hodně jsem se o něj bála, když ho na přechodu srazilo auto a nějakou dobu to vypadalo, že nebude chodit. A protože jsem o 11 let starší, mám vlastně tendenci se o něj bát pořád, což ho asi až tak úplně nebaví,“ svěřila se zpěvačka.

Společná domácnost

„8. 4. je datum, který mi zásadně změnilo život! Před 35 lety se narodil můj brácha! Sourozenec, po kterým jsem vždy toužila. Přání se mi vyplnilo a to jsem netušila, jak skvělej Mára bude!!! Vše nej, brácha, mám tě ráda, nejen já, ale i kluci. Ať jsi zdravej a šťastnej!“ připsala k příspěvku, kde si Marek hraje s jedním z jejích synů.