Monika Absolonová a covid-19: Popsala příběh kamaráda, který leží v nemocnici

Dopad má současná situace na všechny. Před časem Monika Absolonová na sociální síti popsala, jak zvládá dobu, kdy nemá možnost vystupovat před publikem, i když se pouštěla do online koncertů. „Mám vždy po skončení pocit úzkosti, protože bez vás to prostě nejde. Nebo jde, protože věřím, že tam někde za čočkou kamery jste, ale není a nebude to ono. Vaše reakce je to, proč to všichni děláme,” napsala zpěvačka ve svém příspěvku.

„Nechci vás rozesmutnit, jen naznačit, že až se někdy otevře kultura a vy přijdete na kohokoliv představení či koncert, tak se připravte na obrovskou vlnu naší potlačené energie. Myslím, že se máte na co těšit,” dodala ještě s tím, že se na onu dobu neskutečně těší.