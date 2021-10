Největší paradox: Monika Absolonová po rozchodu s Hornou vypadá lépe než dřív

Zdroj: Profimedia

Těsně před rozchodem s bývalým hokejistou Tomášem Hornou Monika Absolonová výrazně přibrala a nepůsobila dvakrát šťastně. Jakmile se ale se zadluženým a nejspíše i nevěrným partnerem rozešla, muselo se jí výrazně ulevit. Okamžitě totiž začala hubnout, shodila osmnáct kilo, a teď vypadá mnohem lépe než dřív.

Ještě na začátku vztahu s Tomášem Hornou zpěvačka platila za nádhernou ženu. Tehdy se mohla pyšnit dokonale štíhlou postavou, kterou jí musely závidět snad všechny ženy. Kromě toho měla vždycky bohatou hřívu, která jí zvolna klesala na ramena.

Když žena mění vzhled, bývá za tím muž

Jenže postupem času se charismatická zpěvačka začala zakulacovat a zřejmě pro ni nebylo úplně jednoduché alespoň trochu zhubnout. Nakonec Monika změnila i účes. V jednom období se vrátila k tmavší kštici, kterou nosila nejčastěji staženou dozadu. Po světlých, vlnitých vlasech, se kterými vypadala jako hvězda stříbrného plátna, nebylo ani památky.

Přitom není žádným velkým tajemstvím, že jakmile žena změní vzhled, většinou za tím stojí nějaký muž nebo potíže s láskou. Pak stačí málo a váha jde nahoru, nebo naopak prudce dolů. Stačí se podívat na některé starší fotky Absolonové a Horny, a hned je vidět, že partneři zřejmě ve vztahu prožívali vztestupy i pády.

Je pravda, že pár měsíců před rozchodem zpěvačka střídala účesy jako na běžícím pásu. Nejdříve se obarvila na platinovou blond. Pak začala nosit mikádo a nakonec šla úplně na krátko. Zároveň ale Absolonová na sociálních sítích sdílela fotky plné rodinného štěstí a pohody, a proto nebylo úplně jasné, co za tak razatními změnami účesů ve skutečnosti stálo.

Dost možná, že se Monika jenom snažila chytit druhý dech a dávala problémovému partnerství ještě šanci. Nebo to pro ni byl způsob, jak se vyrovnat s potížemi, které s Hornou musela řešit už delší dobu. Nakonec ale ani návštěvy kadeřníka nepomohly a zpěvačka trochu překvapivě na prvního máje fanouškům oznámila, že s trenérem je konec.

"Chtěla bych vám říct, že jsme se s Tomášem rozešli. Je to smutné, bolavé a osobní, ale bohužel i to je život. A protože budeme vždycky především rodiče dvou úžasných kluků, kteří se za pár let naučí číst, nebudu zde veřejně vysvětlovat důvody. Jediné, co řeknu, že jich je, jak tomu bývá, víc," napsala tehdy Absolonová na sociální síti.

Zpěvačce se ulevilo a začala hubnout

I když se mohlo zdát, že zpěvačka bude potřebovat delší čas, aby s odchodem partnera vyrovnala, opak je pravdou. Zpěvačce se ulevilo, a dokonce začala přirozeně hubnout. "Po koronáči jsem nevypadala úplně jako rozkvetlá, ale pak jsem se rozešla, a já po rozchodu vždycky vypadám líp," přiznala Monika v pořadu Show Jana Krause.

Absolonová v poslední době opravdu působí jako úplně jiný člověk. I když jí bylo nedávno pětačtyřicet, nikdo by jí takový věk ani nehádal. Zpěvačka má znovu tělo jako bohyně a směje se na všechny strany. Nebylo by proto divu, kdyby už brzy potkala někoho, kdo by zaplnil prázdné místo po jejím boku.

Je vidět, že Monika se nepovedeným vztahem už vůbec netrápí. Naopak je šťastná a šíří kolem sebe dobrou náladu.