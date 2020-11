Monika Absolonová má velké přání: Co by podle ní měla udělat Ivana Gottová?

„Původně tam byl záběr, to mi Ivanka posílala, že přivezla moji vánočku, když byli na chalupě. Mám od ní někde v mobilu, že to tam bylo, ale nakonec všechny takové věci šly pryč,” řekla Monika Absolonová podle Aha! trochu posmutněle.

„Měli sedm hodin filmu, nemůžu do toho kecat. Ale musím říct, že být Ivankou, tak těch sedm hodin vydám,” prohlásila zpěvačka. Její názor bezpochyby sdílí i spousta Karlových fanoušků. „Chápu, že Olga Špátová měla nějaký pohled, který musela udržet, ale všechno, co se týče Karla, nás zajímá,” sdílela otevřeně svůj názor. „Kdo by chtěl sedm hodin s Karlem? Já jo!” dodala ještě na závěr k tématu.