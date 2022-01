Monika Absolonová má znovu covid, kromě něj ji sužuje i další zákeřná nemoc

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka a muzikálová herečka Monika Absolonová v minulosti již koronavirus jednou prodělala, ke svojí smůle se jím po Novém roce nakazila znovu. Jenže jen u covidu nezůstalo. Aby toho nebylo málo, herečka bojuje i s jinou zákeřnou nemocí.

Minulý rok pro ni byl nejen kvůli rozchodu nesmírně náročný. Nový rok pak také nezačal úplně lehce. „Když to shrnu, tak vše, co mi v životě nepomáhalo, nervovalo, trápilo, ubližovalo, je z mého života pryč. A zůstalo jen to dobré, opravdové a pravdivé. Takže výsledek je pozitivní,” napsala 31. prosince Monika Absolonová na svém Instagramu v příspěvku, prostřednictvím kterého se loučila s rokem 2021. To ale ještě netušila, že za pár dní bude pozitivní i výsledek jejího testu na koronavirus.

Nebudu mlžit

Před pár dny byla zpěvačka a muzikálová herečka Monika Absolonová nucena zrušit několik vystoupení kvůli nemoci. Aby zpěvačka předešla nejrůznějším spekulacím a nenechala fanoušky na pochybách, rozhodla se otevřeně promluvit o tom, jaké problémy ji v současné době trápí. „Nebudu mlžit. Mám zánět průdušnice, antibiotika a i covid. To znamená, že jsem vyřazená z provozu,” prozradila Monika Absolonová na sociální síti s tím, že je tedy dost možné, že bude muset zrušit i jiná nadcházející vystoupení.

„Omlouvám se všem za komplikace, mrzí mě to. Ale určitě únava, psychické vypětí a z toho oslabená imunita a nemoc je tu,” dodala ještě zpěvačka, která naplánované koncerty přesunula až na konec ledna, kdy, jak doufá, už bude schopná se v plné síle vrátit na pódium.

Nemůže se dočkat, až se vrátí do práce

Zpěvačka je velmi aktivní na sociálních sítích, a tak její fanoušci mohou sledovat, jak se její boj s oběma nemocemi vyvíjí. Jak se zdá, Monika Absolonová zdravotní neduhy prožívá poměrně poklidně a žádné závažné příznaky se u ní neobjevily. Zpěvačka dokonce přiznala, že ji věčné polehávání vyčerpává snad více, než kdyby normálně fungovala. „Asi začnu brzy mluvit jako kreslená postavička, protože už jsem jich teď viděla víc než dost,” napsala zpěvačka k fotografii, kterou sdílela ve stories. S dostatkem odpočinku a humoru je více než jasné, že se muzikálová herečka brzy uzdraví a bude opět na pódiu těšit své příznivce.