Monika Absolonová se poprvé vdávala ve 23 letech: Věřila jsem, že je to napořád

Zdroj: TV Prima

Monika Absolonová sice minulý rok prošla obrovským zklamáním v lásce, to ji ale neodradilo přijmout novou výzvu v podobě moderování reality show o svatbách. Známá zpěvačka spolu se štábem projede celé Česko a představí vám deset příběhů, které skončí velkolepou veselkou. Jaký má Absolonová názor na manželství a jak se cítila během natáčení ve svatebních šatech?

Monika Absolonová se poprvé vdávala v pouhých třiadvaceti. S otcem svých dvou dětí, Tomášem Hornou, se ale do svazku manželského zpěvačka nehnala ani po letech vztahu. Na otázku, zda plánuje ještě někdy vstoupit před oltář, ale hvězda nemá jednoznačnou odpověď.

"Teď mě to nenapadlo, ale člověk míní, život mění. Jsem rozvedená maminka dvou nemanželských úžasných synů. Popravdě vám neumím odpovědět. Já se vdávala ve 23 letech v kostele a věřila, že to je napořád. Nedopadlo to tak, ale s bývalým manželem jsme vlastně kamarádi. Každý to cítí jinak, každý má své důvody pro sňatek. Díky natáčení pořadu Den jak sen jsem potkala různé páry, v různých etapách života, ale všechny spojovala láska," tvrdí dvojnásobná maminka.

Ačkoliv se sama do chomoutu podruhé nežene, u svých synů si to prý v budoucnu umí představit. "Táďovi bude 7 a Matouškovi 4 roky. Upřímně jsem se nad tím ještě nezamyslela. Ale můj životní cíl je, aby byli kluci šťastní. Pokud jednou přivedou slečnu a řeknou, že bez ní nemůžou žít, tak je určitě podpořím a budu se modlit, aby byla fajn a měli hezký vztah. Vztah plný lásky, upřímnosti, důvěry a tolerance. A taky doufám, že ke mně budou chodit na oběd," směje se Monika.

Rozvod po třech letech

Manželství s prvním mužem sice Monice Absolonové nevyšlo, na svůj den D ale vzpomíná jen v dobrém. "Já se vdávala před dvaadvaceti lety a šťastně se rozvedla po třech letech manželství, to už je tak dlouho, že nevím. Chtěla jsem, aby se všichni bavili a užili si to. Já si nakonec nejvíc užila únos nevěsty. Unesl mě Ríša Genzer a Martin Altrichter. Neumíte si představit tu legraci," vrátila se hvězda do minulosti a dodala, že budoucí nevěsty si hlavně nemají nechat do svatby mluvit od ostatních a mají si ji zařídit dle svých vysněných představ.

"Především by si měli dat pozor na nevyžádané rady a to nejen co se týče svatebního dne. Popřála bych jim to, co přeju všem. Hodně zdraví, štěstí, aby je láska, tolerance a chuť spolu sdílet život a podporovat se navzájem nikdy neopustila," uzavřela.

Jak se Monice Absolonové v roli moderátorky nové show povede, sledujte od 9. října večer na Prima SHOW nebo 10. října TV Prima.

Zpěvačka si během natáčení vyzkoušela různé svatební modely