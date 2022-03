Monika Absolonová šokovala porotu: Pod maskou Michala Davida ji nikdo nepoznal

Zdroj: TV Nova

V neděli uvidí diváci další díl oblíbeného pořadu Tvoje tvář má známý hlas, kde letos exceluje hned několik stálic českého showbyznysu, včetně Moniky Absolonové. Ta se tentokrát představí v převleku Michala Davida a pro porotce i diváky to bude pořádný šok.

I čtvrtou epizodu předvede skvělé výkony osmička účinkujících složená z Moniky Absolonové, Václava Kopty, Ivy Kubelkové, Saši Rašilova, Denisy Nesvačilové, Martina Careva, Nikity Machytkové a Denise Šafaříka.

Monika Absolonová projde asi největší proměnou, čeká ji ztvárnění legendy česko-slovenského popu, Michala Davida, a zazpívá si jeho obrovský hit Discopříběh.

Michal David a Monika Absolonová jsou kolegové z branže a velice dobře se znají, o to větší měla zpěvačka před vystoupením trému.

Mám strach, abych to nepokazila

"Mám s Michalem Davidem moc hezký vztah, on byl vlastně ten, který mě objevil a přivedl do branže. O to větší mám strach, abych to nepokazila. Michal má velmi specifické pohyby, které jsem se snažila co nejpečlivěji okoukat a napodobit," říká Monika Absolonová, která nakonec za svůj výkon sklidila zasloužené ovace.

Jak se přeměna v popovou legendu zpěvačce povedla, a zda se dařilo i ostatním soutěžícím, se můžete podívat již nyní na Voyo nebo v neděli od 20:20 na TV Nova.

Monika Absolonová v třetí epizodě zpívala Mekyho Žbirku