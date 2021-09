Zvlčela po rozchodu? Monika Absolonová prozradila, kdo je její pan božský

Zdroj: Profimedia

Monika Absolonová je už několik měsíců bez partnera a evidentně už jí začíná mužská společnost chybět. Zpěvačka se na Instagramu svěřila, kdo jí padl do oka a nutno říct, že míří opravdu vysoko.

Monika Absolonová ještě na začátku roku sdílela zamilované fotky s otcem svých dvou synů, Tomášem Hornou, v květnu ale oznámila rozchod.

Odloučení páru bylo pro fanoušky velikým překvapením. Jelikož zpěvačka svůj vztah prezentovala jako idylický, o to větší byl pro všechny šok, když od Horny odešla.

Po čtyřech měsících se ale dvojnásobná maminka postupně oklepala a už žertuje o novém nápadníkovi, který dorazil nedávno do Čech rovnou z Hollywoodu.

Vždycky se mi líbil, opěvovala Monika Absolonová slavného herce

"V každém případě, teď jsem projela bulvár a ten kluk Deppů je ve Varech! No kluk, muž. Viděli jste ho někdo? Jak vypadá ve skutečnosti? Jak je vysokej? A že je milej? Nebo? Ozvala se Kelišová ve mně. Se mi vždycky líbil, tak jestli jsem se nespletla. Děkuji předem za odpovědi," rozvášnila se Monika Absolonová poté, co se dozvěděla, že na KVIFF dorazí Johnny Depp.

Zpěvačce evidentně hollywoodský svůdník padl do noty a pokud by měla možnost se s ním setkat, jistě by jí to nebylo nepříjemné.

V komentářích se pak Absolonové skutečně začaly ozývat šťastné fanynky, které měly možnost se s "božským" Johnnym setkat.

Johnny Depp je trpaslík, fanynky jsou zklamané jeho výškou

"Dobrý den, ja jsem ho viděla z auta, mával a sáhl i na mě, mám i video. Je to těžkej sympoš a vysoký cca 165cm moc ne, alespoň mi to tak přišlo," okomentovala setkání s hercem jedna ze sledujících.

"Moni, viděla. Přiletěl na varské letiště a manžel zde pracuje. No tak jsem se nacpala k příletu. Kdo by ne, že? Je opravdu menší, ale byl fajn. Bohužel ochranka k němu nikoho nepustila, tak volal, že se bude podepisovat dnes. Poslal všem pusu a zamával. No fakt je k sežrání. Jo a to jeho letadlo bych taky brala. Klidně bych jen míchala drinky," potvrdila další fanynka, která potkala Johnnyho Deppa osobně, že není žádný obr. Tučné konto slavného herce by ale jeho výškovou indispozici jistě vyvážilo.