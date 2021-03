Monika Absolonová o depresích a úzkostech: Problémy řešila vínem

Kvůli probíhající pandemii koronaviru začala zpěvačka Monika Absolonová vystupovat v online koncertech. Přestože taková forma představení může působit mnohem jednodušeji, než vystupování na podiu před publikem, rozhodně taková není. Zpěvačka dokonce přiznala, že po prvních takových koncertech propadala depresím. I přesto všechno se ale současnou situaci snaží zvládat s nadhledem a optimismem.

Zpěvačka Monika Absolonová vždy působí pozitivně. Září úsměvy na všechny strany a v životě ji neopouští optimismus. Ovšem pandemie koronaviru ji rovněž stojí nervy. V rozhovoru pro iDNES prozradila, jak se jí pracuje ve ztížených podmínkách, čím se snaží vyplňovat nadbytek volného času i co ji vedlo k radikální změně image. Nejnáročnější pro ni ovšem bylo, alespoň z počátku, koncertování.

Deprese a útěcha ve víně

Mnoho umělců začalo přinášet svá vystoupení i divadelní představení publiku skrze internet. To může na jednu stranu působit velmi pohodlně, pravda je ale mnohdy zcela jinde. „Jsem velká trémistka. Při online koncertech mívám takové chvění, ale není to vyloženě tréma, která je, když jsou tady živí lidé. Ne že bych byla takový samožer a čekala potlesk, ale během normálního koncertu na nás lidi nějak reagují a je tam výměna energií. Na konci máte mít unavený pocit, ale z těch lidí jste strašně nabití. Tak tedy po tom online koncertu se přesně stane, že jste úplně vybití,” nechala se Monika Absolonová slyšet v rozhovoru pro iDNES.

Na online vysílání si však postupem času zvykla a dnes se na něj dívá trochu jinak. Začátky pro ni ovšem byly velmi těžké. „Po prvních koncertech jsem vždycky měla strašnou depku a přiznám se, že jsem si doma v noci otevřela víno a to jsou vypila, protože mi bylo hrozně úzko,” posteskla si krásná herečka a zpěvačka.

Změna image

Monika Absolonová před nedávnem ukázala své nakrátko ostříhané vlasy. Přestože to byl pro mnoho fanoušků malý šok, Monice to nesmírně sluší. „V létě, kdy se ještě smělo hrát, nám ončil muzikál Evita, kde já jsem hrála Evitu a musela jsem na to mít dlouhé vlasy. Když skonřila, tak jsem se nechala ostříhat na mikádo,” prozradila zpěvačka s tím, že vždy toužila po platinové blond, ovšem její kadeřnice ji odmítala obarvit s tím, že taková úprava dlouhých vlasů není možná. Po ostříhání se ale své vytoužené barvy dočkala. Stejně tak ale vždy pokukovala po ještě kratším účesu, a tak si před několika málo týdny nechala vlasy ještě o něco zkrátit. „Mám doma dva syny a partnera a psa, takže jsem pátý chlapeček do party,” smála se Monika.

Úklid i hraní s dětmi

Přemíru volného času se snaží lidé vyplňovat různě. Někdo cvičí, někdo peče, Monika Absolonová dělá vše, co jen může. „Když začala pandemie, tak jsem tomu, myslím, prvních čtrnáct dní úplně propadla a vlastně jsem nebyla schopná nic, jenom jsem vařila pro kluky a nonstop jsem koukala na zpravodajské kanály a upadala do hrozně divného pocitu,” svěřila se otevřeně. Pak se ale něco změnilo.

„Pak jsem se rozhodla, že takhle to dál nejde, takže jsem začala uklízet,” pokračovala ještě s tím, že se doma pustila do generálního úklidu. „Tak je to někdy náročné, že si říkáte, co budete dělat zítra. No, a pak zjistíte, že budete dělat to, co jste dělali dneska. Že půjdete na procházku, pustíte je (děti) na chvíli na zahradu, kterou ale nemáme velikou, budete si s nimi něco kreslit, budete uklízet, vařit a vlastně je to strašně monotónní,” dodala ještě.

Zdroj: Youtube