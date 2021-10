Osudoví muži Moniky Absolonové: První rozvod trval pouhých deset minut

Monika Absolonová s ex partnerem Tomášem Hornou

Zdroj: profimedia

Oblíbená zpěvačka Monika Absolonová má na muže ve svém životě vysloveně smůlu. S otcem svých dvou dětí se před několika měsíci rozešla a od té doby je sama. Hokejista Tomáš Horna ji totiž připravil tak nepříjemné překvapení, že se z něj bude ještě nějaký čas vzpamatovávat.

Už první vážný vztah, který Monika měla, skončil před oltářem a zpěvačka si po pěti letech vzala hokejistu Václava Eiselta. Měli velkolepou svatbu na zámku Dobříš a vše vypadalo zalité sluncem. Po dvou letech se však pár rozešel a následně rozvedl. Traduje se, že jejich stání trvalo pouhých deset minut.

Přišel rok 2004 a zpěvačka se opět zamilovala. Tentokrát do Jaroslava Haštavy. Ten před ní žil s mnoha modelkami a misskami. Jeho postelí prošla Diana Kobzanová, Kateřina Průšová i Tereza Zimová. Dodnes spolu pár však kamarádí a mají přátelský vztah.

S Jandou se snažila o dítě, zbytečně

Nesmíme zapomenout ani na prošedivělého Vráťu Jandu, který se kvůli Monice rozvedl. Se svou ženou však již nějaký čas nežil. Pár se pokoušel o miminko, ale nedařilo se. Monika byla velmi pracovně vytížená. Nakonec se těšně před Vánoci 2012 rozešli.

„S Vráťou jsem prožila krásné tři roky, plné lásky, podpory, zážitků. Možná tím, že se ten vztah nikam neposunul, tak nám nějak vyhořel v dlaních,“ prozradila zpěvačka na Facebooku.

Nakonec to vypadalo, že našla štěstí po boku dalšího hokejisty. Byl jím Tomáš Horna, který si prošel drsným rozvodem. S Absolonovou to vypadalo, že tvoří snový pár, dokonce spolu mají dva syny - Tadeáše a Matouše, pak ale přišel rázný konec. Zpěvačka se nikdy blíže nevyjádřila k důvodu rozchodu, aby si to nikde nemohli přečíst její synové. Ale že se nejedná o nic příjemného, je víc než jisté. Pár byl dokonce zasnoubený, ke svatbě však nikdy nedošlo.

Po rozchodu s Hornou se dozvídala nové a nové průšvihy

„S každou informací o tom, co mi dělal Tomáš za zády, a dozvídám se každý den nové a nové věci, přichází úleva, že už spolu nejsme. Smutek se přetavuje v úžas z toho, že jsem netušila, co se odehrává. Lidé mi začali říkat: Věděla jsi tohle, tohle, tohle? A já koukám jako blázen. Přichází ujištění, že jsem udělala správně. Už mě nic nepřekvapí a nic mi neublíží. To jsem přesvědčená,“ napsala si také na Facebook.

Horna má navíc z předchozího vztahu dceru a jeho bývalá manželka se prý o vztahu Tomáše a Moniky dozvěděla až z médií. Byla absolutně v šoku, protože dle jejích slov po ní chtěl ještě pár týdnů předtím druhé dítě.